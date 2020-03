Salicon yt-neuvotteluiden lopputulosta osattiin pelätä Juvalla, mutta siitäkin huolimatta katse on nyt eteenpäin: ”Meillä ei ole vara menettää yhtään juvalaista”

0

Juvan kunnanjohtajaa Mervi Simoskaa salaattitehdas Salicon yhteistoimintaneuvotteluiden lopputulos ei yllättänyt.

– Lopputulos on ikävä, mutta valitettavasti se ei yllättänyt. Jo neuvottelujen käynnistyessä yhtiön tavoitteena oli Juvan tehtaan lopettaminen.

Juvan tehdas lopetetaan ja toiminta päättyy viimeistään syyskuussa 2020. Tehtaalla on ollut töissä 103 henkeä.

– Heti yt-neuvottelujen käynnistyttyä myös kunta yhteistyökumppaneineen on aloittanut toimet salicolaisten tulevaisuuden mahdollistamiseksi Juvalla ja EteläSavossa. Kuultuamme Salicon tilanteesta aloimme heti toimia, vaikka Salicon yt-neuvottelu päättyisi mihin suuntaan tahansa, sanoo Juvan Toimintatalolla toimiva Juvan työelämäpalveluiden työllisyyskoordinaattori Sanna Skön.

– Meillä ei ole vara menettää yhtään juvalaista. Kun tietää, mitä mahdollinen irtisanominen aiheuttaa ihmiselle, pelkoa ja huolta tulevasta, omasta ja perheen pärjäämisestä, niin meidän tehtävä on kuntana luoda ihmisille tulevaisuususkoa.

Uskoa siitä, että Juvalla on elämää ja mahdollisuus elää työn mahdollisesta päättymisestä huolimatta, hän jatkaa.

Elintarvikejalostus on ollut Juvalla vahvaa vuosikymmenet, ja jatkossakin alan uskotaan työllistävän merkittävästi Salicon lopettamisesta huolimatta.

– Kotimainen elintarviketuotanto on vastuullista, eettistä ja erityisesti ilmastoystävällistä. Juvalla on pitkät perineet vihannes- ja salaattituotannolle, ja uskon, että kuluttajien arvostus kotimaista tuotantoa kohtaan vahvistuu,

muistuttaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Hän korostaa omavaraisuuden merkitystä etenkin kriisitilanteissa.

– Viimeistään silloin huomataan kotimaisen tuotannon tärkeys.

Ministerin tavoin Juvalla luotetaan siihen, että Salicon kiinteistössä jatkossakin toimii elintarvikealan tuotantoa. – Kiinnostusta toimitiloja kohtaan on tullut ja parhaillaan kartoitamme tilojen käyttöä, toteaa Juvan kunnan hallintojohtaja Antti Kinnunen, joka myös on Salicon kiinteistön omistavan kiinteistöyhtiön hallituksen jäsen.

Uusia mahdollisuuksia

Kunta omistaa puoliksi Salicon kanssa salaattihallin.

Kunnassa kartoitetaan parhaillaan Juvalla ja alueelle olevia piilotyöpaikkoja.

– Tekijöitä tarvitaan eri aloilla niin meillä Juvalla kuin lähiseudullakin. Kannattaa muistaa, että yhden oven sulkeutuminen antaa uusia mahdollisuuksia, kannustaa Sanna Skön.

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto hoitaa sille kuuluvia tehtäviä yritysten muutostilanteissa. Niin kunnan kuin te-toimiston toimenpiteiden tavoitteena on edesauttaa työllistymistä. Skönin luotsaamat Juvan työelämäpalvelut tekee tiivistä yhteistyötä niin te-toimiston kuin eri toimijoiden kanssa.

– Osoitus meidän yhteistyöstä on nähtävissä kevään aikana järjestettävissä erilaisissa tilaisuuksissa, joissa kerrotaan muun muassa työ- ja koulutusmahdollisuuksista.

Työelämäpalvelut järjestävät myös lounastreffitilaisuuksia, joissa yhdessäolon lomassa tukea saa niin omaan jaksamiseen kuin vaikka työn hakemiseen.

– Meitä kiinnostavat ihmisten toiveet ja tarpeet. Mitä ajatuksia ihmisillä on siitä, mitä tietoa he tarvitsevat, mikä heitä kiinnostaa, nämä kuulluksi ja näkyväksi. Tavoitteenamme on, että jokainen voi luottavaisin mielin suunnata

tulevaisuuteensa, muistuttaa Skön.

Juvalla vihannesviljely käynnistyi laajamittaisesti 1970-luvulla. Vuosikymmeniin on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiä. – Muutokset ovat osa eri toimialojen kehitystä. Vihannesten jalostus on ajan saatossa muuttunut ja tehostunut.

Omistusjärjestelyjä on alalla tehty. Valitettavasti tämä on näkynyt erityisesti täällä meidän maakunnassa, jossa omistuksia on siirtynyt maakunnan rajojen ulkopuolelle, jopa ulkomaille. Tämä on omiaan heikentämään yritysten

sitoutumista tälle alueelle, toteaa kunnanjohtaja Simoska.

Salicon omistaa Greenfood Ab, jonka pääkonttori on Ruotsissa.

Juvalla uskotaan vaikeuksista huolimatta elintarviketuotannon tulevaisuuteen myönteisesti.

– Meillä on valitettavasti kokemusta siitä, millainen työ on saada uutta toimintaa päättyneen tilalle muun muassa kalkkunatuotannon loputtua, Simoska miettii.

