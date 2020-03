Yle: Saimaanorpan kuutti löytyi kuolleena avojäältä Puumalan Lietvedeltä – tutkija muistuttaa, että norpat pitää jättää rauhaan

0

Saimaannorpan kuutti on löytynyt kuolleena Puumalan Lietvedeltä, uutisoi Yle verkkosivuillaan. Kuutti löydettiin jäältä muutaman sadan metrin päästä kolatusta apukinoksesta.

Maanantaina löydetty kuutti on ensimmäinen tänä talvena.

Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela sanoo, että avojäällä olevat kuutit pitää nyt jättää rauhaan, jotta emolle ja kuuteille saadaan imetysrauha.

– Poikaset ovat syntyneet viikko tai pari viikkoa sitten. Viimeiset syntyy näinä päivinä. Osalla kuuteista on se lumikinos, ihmisen kolaaman apukinoksen suoja. Osa on varmasti sellasia mitkä on avojäälle tai kinoksen tynkään syntyneet. Emo ja kuutti tarvitsevat imetysrauhaa tällä hetkellä.

Tälle talvelle on tehty toinenkin kuuttihavainto Savonlinnan Pihlajavedellä, jossa kuutti olisi nähty apukinoksen vieressä.

Lue Ylen juttu kokonaisuudessaan:

https://yle.fi/uutiset/3-11248290?utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR390zDF0Jv3pbu-uSqxNUe3PgKHjvLQt_JFyWJTrNuGM3X6MIs6ZtiywPo