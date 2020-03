Vedenpinnat ovat korkealla – Useilla järvillä on jo saavutettu mittaushistorian korkein taso

0

Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohtaan nähden osin jopa poikkeuksellisen korkealle. Helmikuu oli tavanomaista sateisempi, ja vedenpinnat ovat monin paikoin jatkaneet nousuaan.

Etelä-Savon ely-keskuksen mukaan useilla järvillä on jo saavutettu tai saavutetaan ajankohdan mittaushistorian korkein taso. Osalla näistä havaintoasemista on havaintoja jo yli sadan vuoden ajalta.

Mikäli sää jatkuu sateisena, voivat vedenpinnat yhä nousta. Etelä-Savossa etenkin Puulan ennakoidaan nousevan tavanomaista kevättulvaa korkeammalle. Leudon talven johdosta lunta on vähäisessä määrin koko Etelä-Savossa, etenkin maakunnan eteläosissa. Lumen vesiarvon arvioidaan olevan pääosin noin 5–25 millimetriä, kun se normaalisti on tähän aikaan vuodesta yli 100 milliä.

Lumen sulamisvesistä aiheutuva vedenpinnan nousu jää pieneksi tänä keväänä. Tulvakorkeuksin lopullinen kehittyminen riippuu siten pitkälti kevään sademääristä.

Saimaan vedenkorkeus on jatkanut nopeaa nousuaan ja nousee lisäjuoksutuksista huolimatta normaalivyöhykkeen ylärajalle maaliskuun loppuun mennessä. Vedenkorkeus Lappeenrannan Lauritsalan on noin 30 senttimetriä ylempänä kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Ennusteiden mukaan nousu jatkuu todennäköisesti ainakin toukokuun loppuun asti, jolloin pinta on 15–35 senttiä nykyistä ylempänä.

Muista Vuoksen vesistöalueen järvistä Savonlinnan Suurjärven vedenpinta on tyypillisen kevään tulvakorkeuden tasolla ja pysyttelee myös maaliskuussa ajankohtaan nähden koko mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla. Yleensä vedenpinta on tähän aikaan vuodesta noin 20 senttiä alempana.

Heinävedellä Kermajärven vedenpinta on noin 50 senttiä ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä ja ajankohdan ennätyskorkeudessa. Pinta saattaa nousta vielä hieman, mikäli kevät jatkuu sateisena.

Säännöstellyistä järvistä Heinävedellä Juojärvi on 15 senttiä ja Joroisissa Maavesi on 20 senttiä ajankohdan keskitason yläpuolella. Näiden järvien vedenkorkeudet ovat säännöstelyn kevätalennuksen takia olleet laskussa. Juoksutukset ovat ajankohdan tyypillisiin määriin nähden selvästi tavanomaista voimakkaampia.

Säännöstellyn Puulan vedenpinta on jatkanut helmi- maaliskuussa nousuaan. Pinta on tällä hetkellä noin 40 senttiä ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä, ja nousun ennakoidaan jatkuvan ainakin huhtikuuhun asti.

Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan todennäköisesti vielä 5–10 senttiä, jolloin tulva olisi selvästi tyypillistä kevättulvakorkeutta ylempänä. Tavanomaista sateisempi kevät voisi aiheuttaa vielä suuremmankin pinnannousun. Puulan ennustettu kevättulva voi aiheuttaa vahinkoja rannoilla, kuten laiturien irtoamista.

Puulaa säännöstelevän Kissakosken voimalaitoksen juoksutukset pitävät Vahvajärven ja muiden alapuolisten järvien vedenkorkeudet ylhäällä ja virtaamat suurina. Juoksutuksen ennakoidaan lähiviikkoina vielä kasvavan.

Muista Mäntyharjun reitin järvistä Pieksämäen Iso-Naakkiman vedenkorkeus on noin 25 senttiä ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä. Kyyveden vedenkorkeus on noussut marraskuulta lähtien ja vedenpinta on tällä hetkellä 60 senttiä ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä.

Molempien järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla.