Ministeri Hanna Kosonen kunnioittaa kulttuurigaalaa – Juvalla järjestetään ensimmäinen gaala, jossa jaetaan rahaa 25 000 euroa

Juvan kulttuuri ry järjestää ensimmäisen kulttuurigaalan Partalan Kuninkaankartanossa maanantaina 16. maaliskuusta.

Tilaisuudessa juhlapuheen pitää tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.). Hänen aiheenaan on kunnan elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen kulttuurin avulla.

Musiikista gaalassa vastaa Mikkelin musiikkiopiston Juvan toimipiste ja kukkokoulun oppilaat.

Juvan kulttuuri ry jakaa gaalassa kolme stipendiä eri kouluasteen opiskelijoille ja 17 avustusta juvalaisille kulttuurialan toimijoille.

Kaikkiaan stipendeinä ja avustuksina Juvan kulttuuri ry jakaa tänä vuonna 25 000 euroa. Tilaisuudessa julkistetaan stipendien ja avustusten saajat.

Gaala on juhlahetki kulttuurin juvalaisille toimijoille. Tapahtumalla Juvan kulttuuri ry haluaa nostaa esille aktiivisia ja monipuolisia paikallisia toimijoita. Tilaisuus on avoin kaikille.

Juvan Kulttuuri ry tukee juvalaisia toimijoita ja tapahtumia. Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.

Yhdistys jakaa vuosittain stipendejä ja avustuksia. Seuraava haku on tämän vuoden lopussa. Tälle vuodelle hakuaika päättyi viime vuoden lopussa. Hakemusia yhdistys sai runsaasti. Se kuvaa Juvan virkeää paikallista toimintaa.

Juvan kulttuuri ry on perustettu vuonna 2004. Juvan kulttuuri ry:n peruspääoma syntyi, kun Juvan Lehti ry:n julkaisusoikeudet myytiin kaupalla Länsi-Savo-konsernille. Yhdistyksellä on 170 jäsentä. Juvan Lehti ry:n ainaisjäsenet siirtyivät Juvan kulttuuri ry:n ainaisjäseniksi.

Yhdistys haluaa uusia henkilöitä jäseneksi. Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi ottamalla yhteyden nettisivujen kautta www.juvankultturi.fi tai olemalla yhteydessä hallituksen jäseniin.

Jäsenet pääsevät vaikuttamaan vuosikokousten kautta yhdistyksen toiminnan linjaamiseen ja henkilövalintoihin.