Etelä-Savon ensimmäiset kaksi koronavirustartuntaa ovat löytyneet. Tartuntaketjujen selvitys on käynnissä.

Essoten tartuntatautilääkäri on tartuntatautilain mukaisena toimivaltaisena viranomaisena määrännyt Mikkelin kaupungin Urpolan koulun yhden luokan oppilaat ja koulun opetushenkilökunnan karanteeniin 26.3.2020 saakka kyseinen päivä mukaan lukien. Karanteeniin laiton perusteena on altistuminen sairastuneeseen henkilöön.

Altistunut voi olla täysin terve ja karanteenin tarkoitus on epidemian etenemisen hidastaminen. Tärkeintä tässä tilanteessa on, että flunssaoireiset henkilöt jäävät nyt kotiin matalalla kynnyksellä. Essote viestii aktiivisesti tilanteesta ja koronataudista internetsivuillaan.

Mikkelin kaupunki antaa ohjeet Urpolan koulun opetusjärjestelyistä viikonlopun aikana koulun oppilaille/huoltajille Wilma-järjestelmän kautta. Muissa Mikkelin kaupungin kouluissa toiminta jatkuu normaalisti.

Essoten pandemiatyöryhmä on myös kieltänyt kaikki vierailut Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen yksiköihin.

– On selvää, että tauti on rantautunut Etelä-Savoon. Viimeistään nyt on kaikkien aika noudattaa valtioneuvoston ohjeita, tähdentää tartuntatautien ylilääkäri Hans Gärdström.

Koronavirusepidemiaan varautumisesta johtuen Essote joutuu perumaan jo varattuja vastaanottoaikoja perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta.

– Tavanomaisia vastaanottoaikoja ei kannata varata (mm. määräaikaistarkastuksiin), koska joudumme vähentämään kiireetöntä toimintaa eli kiireettömiä toimenpide- ja vastaanottoaikoja perutaan. Pahoittelemme tilannetta, sanoo Gärdström.

Essotesta otetaan yhteyttä asiakkaisiin puhelimitse peruttavista ajoista, ja puhelun yhteydessä pyritään sopimaan uusi aika tai uusista ajoista ilmoitetaan erikseen.

Essoten ohjeistuksia kansalaisille

Viranomaiset pyrkivät ohjeistuksilla ja määräyksillä hidastamaan viruksen leviämistä terveydenhuollon toimintakyvyn takaamiseksi. Essoten ohjeistuksia alueen asukkaille:

– Vältä turhia sosiaalisia kontakteja ja kokoontumisia. Rajoita riskiryhmiin kuuluvien tapaamiset minimiin. Vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on havaittu eniten yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, esim. diabetes, korkea verenpaine tai sydän- ja verisuonitauti. Korkein riski on yli 80-vuotiailla.

– Pandemiatyöryhmä on kieltänyt (13.3.) vierailut Essoten alueen vanhus- ja vammaispalvelujen palvelutaloihin. Kielto astui voimaan välittömästi.

– Sairasta lievät hengitystieinfektion oireet kotona. Pysyttele kotona kunnes oireet ovat hävinneet. Katso tarkemmat ohjeistukset THL:n sivuilta.

– Ota yhteyttä terveydenhuoltoon flunssaoireiden johdosta vain, jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee.

– Ennen terveyspalveluihin hakeutumista, ota aina ensin yhteyttä puhelimitse 116 117.

– Peru kiireetön hammashoitoaikasi, jos sinulla on lieviäkin flunssaoireita tai olet ollut lähikontaktissa koronavirusinfektioon sairastuneeseen.

– Pese kädet huolellisesti.

– Yski tai aivasta nenäliinaan tai hihan yläosaan.

– Essote testaa virusepäilyjä ainoastaan kansallisen ohjeistuksen mukaisesti vain sairaalahoitoa tarvitsevilta potilailta. Essote ei testaa oireettomia tai lieviä oireita saaneita. Lievästi oireilevien tulee sairastaa kotona.

– Noudata työnantajasi ohjeistusta työhön ja poissaoloihin liittyen.

– Ohjeistukset voivat muuttua nopeasti. Luotettavaa tietoa saat THL:n sivustolta ja Essoten nettisivuilta.

Yleistä tietoa koronaviruksesta voi kysyä valtakunnallisesta numerosta 0295 535 535. Neuvonta on alkuvaiheessa tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.