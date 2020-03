Suur-Savon Osuuspankki varautuu koronavirukseen ja kehottaa asiakkaitaan sähköiseen asiointiin

0

Suur-Savon Osuuspankki haluaa siirtää kaiken mahdollisen asioinnin OP:n sähköisiin kanaviin. OP:n asiakkaat voivat hoitaa pankki- ja vakuutusasioita OP-mobiilissa ja op.fi-palvelussa vuorokauden ympäri.

Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himanen sanoo, että pankin kassapalveluissa tapahtuu paljon asiakaskohtaamisia ja asiointi erityisesti riskiryhmiin kuuluville pitää olla mahdollisimman turvallista.

– Tämän takia on tärkeää, että kaikki asiakkaat, jotka pystyvät käyttämään itsepalvelukanavia eli verkkopankkia ja maksukorttia käyttävät näitä palveluita konttoripalveluiden sijaan. Konttoreidemme kassapalvelut ovat auki normaalisti.

– Nyt on erittäin tärkeää että varsinkin yli 70-vuotaiden altistuminen koronavirukselle minimoidaan tehokkaasti. Eli jos asiakkaalla on vielä pankin tiskillä maksettavia laskuja, olisi tärkeää vähentää niihin liittyvää asiointia ja ottaa suoramaksu käyttöön. Tämä on helppo keino vähentää tartuntavaaraa.

Himasen mukaan pankkiin on tullut jo jonkun verran kyselyitä lyhennysvapaamahdollisuuksista.

– Tarjoamme henkilö- ja pk-yritysasiakkaillemme mahdollisuuden lykätä luottojen maksuja, jos koronavirus on vaikuttanut luotonhoitokykyyn. Jos asiakas tarvitsee koronaviruksesta johtuen taloudellista helpotusta, hänellä on mahdollisuus hakea asuntoluottojen lyhennysvapaata enintään 12 kuukauden ajaksi maksutta. Henkilöasiakkaat voivat hakea lainan maksusuunnitelman muutosta op.fi-palvelussa, ja pk-yritysasiakkaat voivat hakea lainan maksusuunnitelman muutosta ottamalla yhteyttä omaan osuuspankkiinsa.