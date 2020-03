Essote varmistaa puhelimitse kaikkien yli 80-vuotiaiden tilanteen – koronatartuntojen määrä on pysynyt testitulosten perusteella entisellään

0

Sote-kuntayhtymä Essoten alueella koronatartuntojen määrä on pysynyt testitulosten perusteella entisellään. Tilannekuvassa on kuitenkin suuri aukkoja, koska testitulokset viipyvät.

– Meillä on noin viiden vuorokauden viive tulosten saamisessa THL:ltä. Teemme kovasti töitä sen eteen, että saisimme uusia kanavia testeille esimerkiksi Islabin kautta Kuopiosta. Soitamme jokaisen tuloksen välittömästi – sekä positiivisen että negatiivisen – kaikille, joista näytteet on otettu. Pyydän pidättäytymään soitoista meille päin, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Essoten suuntaan on tullut tietoja, että viikonloppuna Etelä-Savoon tuli valtavasti mökkiläisiä. Myös heiltä on alkanut saapua yhteydenottoja terveyspalveluihin.

– Vetoan vakavasti kaikkiin, että kukin pysyisi omalla kotiseudullaan ja maan eri alueiden välillä liikuttaisiin mahdollisimman vähän. Paikkakunnalta toiselle siirtyminen levittää tauteja tehokkaasti. Olen myös huolissani siitä, että ohjeita ei noudateta. Riskiryhmiin kuuluvien tulee vähentää kodin ulkopuolinen liikkuminen minimiin ja ulkomailta tulleiden pitää pysyä kotona karanteeninomaisissa olosuhteissa, Seppälä tähdentää.

Potilasvirtojen erottelu hengitystieinfektioiden saaneisiin ja muihin on jatkunut. Aiemmin on tiedotettu, että maanantaista 23.3. lähtien Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskusten vastaanotot on jaettu K- ja P-alueeseen eli K = ylä- ja alahengitystieinfektiot (mm. yskä, kurkkukipu jne.) ja P = muut sairaudet (mm. verenpaine, diabetes, ihottuma, tuki-ja liikuntasairaudet jne.).

Molemmille vastaanotoille on oma sisääntulo. Henkilöstö toimii kahdessa ryhmässä.

Viikonlopun aikana on tehty järjestely, että Pertunmaan, Ristiinan ja Hirvensalmen hyvinvointiasemat ottavat vastaan ainoastaan sellaisia potilaita, joilla ei ole hengitystieinfektioita. Muut ohjataan niihin hyvinvointikeskuksiin, joissa jako kahteen linjaan on toteutettu. Haukivuoressa ja Puumalassa hengitystieinfektioihin sairastuneille on omat ajat.

– Jouduimme toteuttamaan jaon pikavauhdilla pienemmissä hyvinvointikeskuksissa alueelle tulleen suuren vapaa-ajan asukkaiden määrän takia. Heidän tartunnoistaanhan emme tiedä mitään ja henkilöstömme pitää myös pystyä suojautumaan, kertoo Seppälä.

Hyvinvointiasemilla toimitaan 23.3. lähtien seuraavasti:

Ristiina, Pertunmaa, Hirvensalmi: otetaan vastaan ainoastaan muita kuin hengitystieinfektioiden potilaita (P-alue)

Haukivuori ja Puumala: klo 13.30 saakka otetaan vastaan muita kuin hengitysinfektoiden potilaita (P-alue) ja klo 14-15 hengitystieinfektioiden potilaat yhdessä huoneessa (K-alue)

Anttolassa ei vastaanottoa.

Koska järjestely vaatii henkilöstöä, joudutaan iltavastaanottoa supistamaan hyvinvointikeskuksissa (Mäntyharju, Juva, Kangasniemi). Hyvinvointikeskusten vastaanotot ovat auki klo 8-16.

Asiakkaita pyydetään soittamaan aina ennen vastaanotoille saapumista 116 117. Tarkista viimeisin tieto täältä (www.essote.fi).

Essote soittaa yli 80-vuotialle

Essote ryhtyy yhteistyötahojensa kanssa soittamaan kaikille 80-vuotiaille ja sitä vanhemmille, jotka eivät jo ole kuntayhtymän palvelujen piirissä. Muut yli 70-vuotiaat voivat soittaa Essoten Palveluneuvon numeroon 015 211 557 kysyäkseen neuvoa. Tietoa ja toimintaohjeita löytyy myös www.omatorille.fi ja www.essote.fi nettisivuilta.

– Haluamme varmistaa, että kaikki on kunnossa. Keskitymme erityisesti heihin, joilla ei ole lähiomaisia tai muita henkilöitä, joilta pyytää apua. Samalla annetaan koronaohjausta, kerrotaan mihin voi olla yhteydessä ja mistä voi saada apua. Haastamme soittorinkiin kaikkia, jo vapaaehtoisena toimia, opiskelijoita, yrityksiä, järjestöjä ja yhdistyksiä sekä seurakuntaa, kertoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.