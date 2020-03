Osuuskauppa Suur-Savo laajentaa marketverkoston aukioloaikoja – hiljentyneiden toimialojen henkilöstölle työtä marketkaupasta

0

Osuuskauppa Suur-Savo on päättänyt laajentaa koko marketverkoston aukioloaikoja. Maanantaista 30.3. alkaen Osuuskauppa Suur-Savon Prismat, S-marketit ja Salet palvelevat maanantaista lauantaihin jo kello 6:sta alkaen. Poikkeuksena S-market Savonlinna, joka avaa kello 7 ja Sale Hurissalo, joka avaa kello 9.

Laajennetuilla ensimmäisillä aukiolotunneilla halutaan tarjota etenkin riskiryhmille mahdollisuus asiointiin päivän hiljaisina tunteina.

Osuuskaupan myymälöissä on varmistettu monin eri tavoin asiakkaiden turvallinen asiointi.

– Olemme näillä uusilla, laajennetuilla aukioloilla halunneet vastata asiakastoiveisiin ja varmistaa tältäkin osin asiakkaidemme terveyttä ja turvallisuutta. Kaupassakäynti on sallittua näissä poikkeusoloissa ja huoltovarmuudenkin kannalta se on välttämätöntä. Ruuan verkkokaupan, nouto- ja kotiinkuljetuspalveluiden kapasiteetti ei tällä hetkellä millään riitä kattamaan kokonaiskysyntää.

– Olemme myös huolehtineet henkilökuntamme turvallisuudesta ja terveydestä kassapleksein, suojavälein ja turvaohjein, sanoo toimitusjohtaja, kauppaneuvos Heikki Hämäläinen.

Kauppakeskus Stella sekä Mikkelin ja Savonlinnan Sokokset palvelevat toistaiseksi supistetuin aukioloajoin. Sokoksilla on myös käytössä ostosten noutopalvelu. Kysyntä kohdistuu tällä hetkellä ennen kaikkea kosmetiikkaan, hygienia- ja vapaa-ajan tuotteisiin sekä kirjoihin ja peleihin.

– Marketien lisäksi olemme päättäneet pitää ABC-liikennemyymälät ja osan ravintoloista avoinna noutoruuan myyntiä varten. ABC -yksiköiden osalta tilauksen voi tehdä etukäteen ABC‑mobiilisovelluksella tai suoraan ABC:n tiskiltä. Myymälään ei saa jäädä kuitenkaan sisälle ruokailemaan. ABC-marketit, polttoainemyynti ja autopesut toimivat normaalisti.

– Esimerkiksi Juvan ABC:ltä saa noutoruokaa kellon ympäri. Pitäähän matkamiehistä ja -naisista pitää huolta, Hämäläinen lupaa.

Osuuskaupan hotellit Vaakuna Mikkelissä ja Seurahuone Savonlinnassa ovat avoinna normaalisti. Osuuskaupan iltaravintolat ja pubit on suljettu. Amarillo, Eino, Rosso, Prisman Hesburger ja Mikkelin Klubi Mikkelissä sekä Perlina di Castello ja Prisman Presso Savonlinnassa toimivat noutoperiaatteella eli myyvät ruokaa tilauksesta ulos.

– Tärkeää olisi ruokahuollon kannalta, että näillekin palveluille olisi kysyntää ja saataisiin nämäkin palvelut säilytettyä näinä poikkeuksellisina aikoina, sanoo Hämäläinen.

– Kauppoihimme tulee joka yö lisää tavaraa ja ravintoloista sekä ABC-liikennemyymälöiden ravintoloista myydään jatkuvasti ruokaa mukaan. Meillä voi asioida turvallisesti ja hamstraukseen ei ole syytä, rauhoittelee Hämäläinen.

Osuuskauppa Suur-Savossa 18.3. alkaneet koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet kaupan sekä matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osalta. Hämäläisen mukaan neuvottelut saatiin päätökseen hyvässä yhteishengessä.

Neuvottelut koskivat yhteensä 1 175 osuuskaupan työntekijää. Marketkaupan työntekijöillä Prismoissa, S‑marketeissa ja Sale-yksiköissä työt ovat jopa lisääntyneet koronapandemian vaikutuksesta muun muassa kotona syömisen lisääntymisen ja kasvaneen ruuan verkkokaupan myötä.

Koronakriisin, valmiuslain käyttöönoton ja valtioneuvoston asettamien rajoitusten takia yhteensä 340 matkailu- ja ravitsemisalalla, ABC-liikennemyymälöissä ja Sokoksissa työskentelevän työtehtäviä järjestellään uudelleen lomautusten minimoimiseksi.

– Sisäisillä tehtäväsiirroilla ja marketkaupan aukioloaikojen laajennuksilla sekä erilaisilla vapaaehtoisilla lomajärjestelyillä vältytään laajamittaisilta lomautuksilta.

Neuvottelut jatkuvat vielä autokaupan, leipomon ja ylempien toimihenkilöiden osalta.

– Osuuskaupan kantokyky on tässä kriisitilanteessa parempi kuin yksittäisen työntekijän kantokyky. Lähdemme siitä, että turvaamme henkilökuntamme työpaikat ja palkansaannin tässä vaikeassa tilanteessa. Henkilökuntamme on osoittanut poikkeuksellista joustavuutta, yhteishenkeä ja rohkeutta tämän vaikean tilanteen keskellä. He ovat todellisia arjen sankareita, Hämäläinen kehuu henkilöstöään.