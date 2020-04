Etäopetuksessa olevilla mahdollisuus Juvalla ruokatukeen – peruskoululaisille tarjotaan 50 euron arvoisia ruokakasseja

0

Juvalla, kuten koko maassa, koulunkäynti on järjestetty maan hallituksen linjausten mukaisesti poikkeusjärjestelyin 18.3.2020 alkaen. Poikkeusjärjestelyissä ei ole voitu järjestää etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua. Sekä huoltajilla että päättäjillä on herännyt huoli oppilaiden ruokailusta etäopetuksessa ollessaan.

Juvan kunnan valmiusryhmä on käsitellyt asiaa ja päättänyt, että etänä maalis-huhtikuussa 2020 opiskeleville peruskoululaisille tarjotaan huhtikuun aikana ruokakasseja, joiden arvo on noin 50 euroa per kassi. Kassi sisältää tuotteita, jotka eivät tarvitse kylmäsäilytystä.

Koulut kartoittavat perheiltä ruoka-avun tarpeen Wilma-järjestelmän kautta. Huoltajia on pyydetty ilmoittamaan lapsen omalle opettajalle viimeistään 3.4. kello 9 mennessä, jos haluaa vastaanottaa ruokakassin huhtikuussa. Opettaja ilmoittaa tiedon eteenpäin.

Toukokuussa etäopetukseen osallistujille jaetaan toinen 50 euron kassi, jonka tarve kartoitetaan myöhemmin. Ruokakassin jakelusta Koulukeskuksen tiloissa tiedotetaan erikseen, kun selviää tarvittava ruokakassien määrä.

Kunta lähettää myös kirjeen kaikille kunnassa asuville yli 70-vuotiaille. Kirjeessä kerrotaan palveluista poikkeusoloista yhteystietoineen. Kirjeessä myös muistutetaan viranomaisten ohjeista sekä kehotetaan vastaamaan soittoihin, jotka tulevat 040 3599-alkuisista numeroista.

Essote tavoittelee kyseisistä numeroista yli 70-vuotiaita, jotka eivät kuulu kuntayhtymän palveluiden piiriin. Puheluiden tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tilannetta pandemian aikana ja mahdollista palvelutarvetta.