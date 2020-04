Koronatartuntojen määrä jatkaa loivaa kasvua Essotessa – tartunnan saaneita nyt 29

0

Koronaviruksen takia sairastuneiden määrä on Essoten alueella kasvanut torstaihin verrattuna yhdellä. Kaikkiaan tartunnan saaneita on nyt 29. Tämänkin tapauksen tartuntaketju on saatu selvitettyä.-

– Meillä on rauhallinen tilanne, mutta epidemia voi jatkua pitkään ja tilanne voi vielä huonontua. Tässä vaiheessa haluan kiittää eteläsavolaisia. Ohjeita on noudatettu tiukasti ja nyt on erityisen tärkeää jatkaa samaan malliin, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.