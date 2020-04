Kaksi juvalaista Osuuskauppa Suur-Savon edustajistoon – Juvan jäsenalueet ääniharavat Sulkavalta ja Rantasalmelta

0

Osuuskauppa Suur-Savon kaksivaiheiset edustajiston vaalit ovat päättyneet ja uusi edustajisto valittu. Tällä kertaa mukaan 48 edustajan kokonaisuuteen mahtuu kaksi juvalaista: jo viime kaudella Osuuskauppa Suur-Savon edustajistossa istunut Pekka Pärnänen (113 ääntä) sekä uutena jäsenenä paikkansa edustajistossa lunastanut Sanna Kakriainen-Rouhiainen (118 ääntä).

Kaiken kaikkiaan äänioikeuttaan Osuuskauppa Suur-Savon edustajiston vaalissa käytti 15.855 jäsentä, mikä on hieman vuoden 2016 vaaleja enemmän.

Edustajiston kokoonpano säilyi lähes samana, joskin nuorten osuus kasvoi edellisistä vaaleista. Paikkansa säilytti 30 edustajiston jäsentä. Edustajistoon valituista 48:sta jäsenestä uusia on 18 (37 %). Naisia edustajistossa on 27 eli 56 % ja miehiä 21 eli 44 %.

Naiset olivat vaalien ääniharavia. Näin myös Juvan jäsenalueella, jossa eniten ääniä keräsivät sulkavalainen Emma Virta (276 ääntä) ja rantasalmelainen Virpi Kinnunen (272 ääntä). Koko vaalin ykkösääniharavaksi nousi Pieksämäen jäsenaluetta edustava Heli Leväinen. Hän keräsi 833 ääntä. Muita runsaasti ääniä keränneiden joukkoon kuuluvat muun muassa Satu Taavitsainen Mikkelin jäsenalueelta (529 ääntä), Kaija Ahonen Mikkelin jäsenalueelta (327 ääntä), Anu Rajasuo Pieksämäen jäsenalueelta (325 ääntä) ja Erkki Lappi Pieksämäen jäsenalueelta (305 ääntä).

Äänestysprosentit muodostuivat jäsenalueittain seuraaviksi: Mikkelin jäsenalue (Hirvensalmi, Mikkeli, Mäntyharju ja Pertunmaa) 23,7 %, Pieksämäen jäsenalue 30,7 %, Juvan jäsenalue (Joroinen, Juva, Puumala, Rantasalmi ja Sulkava) 30,7 % ja Savonlinnan jäsenalue (Enonkoski ja Savonlinna) 24,1 %.

Edustajistoon valittiin yhteensä 48 varsinaista jäsentä suhteellisella vaalitavalla seuraavasti: Mikkelin jäsenalue 23 (ehdokkaita 88), Pieksämäen jäsenalue 6 (ehdokkaita 10), Juvan jäsenalue 7 (ehdokkaita 35) ja Savonlinnan jäsenalue 12 (ehdokkaita 40). Yhteensä ehdokkaita oli 173 ja heitä valittiin 48.

Uuden edustajiston toimikausi alkoi 8.4.2020 S-vaalilautakunnan vahvistettua vaalien tuloksen ja jatkuu kevääseen 2024. Osuuskauppa Suur-Savon edustajiston varsinainen kevätkokous pidetään tiistaina 9.6.2020 Mikkelissä.

Edustajistolla on merkittävä rooli maakunnan johtavan vähittäiskauppa- ja palveluyrityksen, Osuuskauppa Suur-Savon hallinnossa. Edustajisto toimii omistajien edustajana ja käyttää ylintä päätösvaltaa sääntömääräisissä asioissa. Muodollisen roolinsa lisäksi edustajisto toimii näköalapaikkana osuuskaupan toimintaan sekä muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan johdon ja asiakasomistajien välille.