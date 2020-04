Essoten alueella nyt 47 todettua koronavirukseen sairastunutta – pandemia muuttanut kouluterveydenhuollon toimintaa radikaalisti

0

Koronaviruksen johdosta sairastuneiden määrä on Essoten alueella noussut lukuun 47. Eiliseen (15.4.) verrattuna kasvua testien perusteella sairastuneiksi havaittujen määrässä on kolme henkilöä.

– Taudista parantumisten suhteen alkaa näyttää paremmalta. Noin puolet potilaista on parantunut tai parantumassa lähiaikoina, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Pandemian johdosta yhteydenotot kouluterveydenhuollon palveluihin on siirretty Essoten neuvolan keskitettyyn numeroon 015 744 7744, johon voi soittaa klo 8-14. Numerossa vastaa terveydenhoitaja, joka tarvittaessa vie asian kouluterveydenhoitajalle.

– Olemme keskittäneet palvelua, koska meillä on kouluterveydenhuollossa nyt vain kaksi terveydenhoitajaa. Suurin osa kouluterveydenhoitajista on siirretty muihin kriittisiin terveydenhuollon toimintoihin, kertoo Essoten neuvola- ja perhepalvelujen esimies Johanna Puhakka.