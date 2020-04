Essote on testannut laajasti myös lieväoireisia – korontartuntojen määrä on pysynyt Essoten alueella ennallaan

0

Todettujen korontartuntojen määrä on pysynyt Essoten alueella lauantain jälkeen ennallaan 48:ssa. Testejä on ollut käytössä hyvin, niitä on kohdennettu myös lieväoireisiin ja tuloksia saatu kohtuullisessa ajassa.

– Epidemian tilanne näyttää rauhalliselta. Olemme testanneet vajaan viikon sisään yli 200 potilasta, joista kaksi on ollut positiivisia eli koronatartuntoja. Meidän alueella ei siis kenenkään kannata vetää johtopäätöstä, että flunssan sairastamisen jälkeen olisi suoja koronaa vastaan, varoittaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Essote lähettää testit pääasiassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laboratorioon Helsinkiin ja kiireelliset näytteet tehdään Islabin Mikkelin laboratoriossa.

– Kun löytyy positiivinen testitulos, kartoitamme välittömästi tartuntaketjut. Otamme yhteyttä läheisiin ja työssä tai vapaa-ajalla tavattuihin henkilöihin. Testaamme näitä kontakteja laajasti. Kenenkään ei tarvitse olla huolissaan sen suhteen, etteikö häneen otettaisi yhteyttä tarvittaessa, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Vaalijalan kuntayhtymä on tiedottanut, että lauantaina Essoten ilmoittama koronatapaus löytyi Vaalijalan omistamasta Siekkilän palvelukodista Mikkelissä.