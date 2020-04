Toenperän kirjaston virtuaalinen lukupiiri kokoontuu ensi kertaa torstaina – e-aineistot käytössä nyt ilman kirjastokorttia

0

Toenperän kirjasto on tehnyt digiloikan virtuaalilukupiiriin. Yleisön pyynnöstä lukupiiri järjestetään nyt virtuaalisesti. Piiri kokoontuu torstaina 23.4. ja sen teemana on korona-aikana luetut kirjat.

Jos haluat tulla mukaan, laita yhteystietosi sähköpostilla juvan.kunnankirjasto@juva.fi. Kokoontuminen tapahtuu joko skypen tai WhatsApp-sovelluksen avulla.

Vaikka Toenperän kirjastot ovatkin tällä hetkellä fyysisesti kiinni, palvelevat kirjastot verkon kautta myös muuten kuin lukupiirin merkeissä. Lumme-kirjastoissa asiakkaiden on mahdollista lainata verkosta kirjoja, äänikirjoja, elokuvia tai vaikkapa soitonopetuskursseja. Nämä verkkokirjastosta löytyvät elektroniset aineistot, eli e-aineistot, ovat nyt kovassa huudossa.

– Etänä lainattavat e-aineistot ovat kasvattaneet suosiotaan jo pitkään. Niiden merkitys kirjastojen käyttäjille on ymmärrettävästi yhä suurempi nyt, kun fyysisiä aineistoja ei voi lainata, Juvan kirjaston kirjastonhoitaja Päivi Lehmusvuori kertoo.

Asiakkaat ovat sulkutilanteessa löytäneet kirjaston e-kirjat hyvin. Huhtikuun ensimmäisen viikon lainaus (tekstimuotoisten ja e-äänikirjojen yhteenlaskettu lainaus) oli kasvanut viime vuoden vastaavan ajankohdan lainaukseen verrattuna 102 %. Nousutahti on ollut kiihtyvä: maaliskuussa nousua oli 38 % , mutta 18.3.-7.4. jo 77 %.

Kasvaneeseen kiinnostukseen on myös vastattu. Lumme-kirjastot aloittivat 7.4. puhelinpalvelun, jossa kuka tahansa voi saada tunnukset e-aineistojen käyttämiseksi, vaikka varsinaista kirjastokorttia ei olisi tullut hankkineeksi. Myös kokoelmaa on kasvatettu; Ellibsin e-palvelusta löytyy tällä hetkellä noin 1000 kirjaa ja äänikirjaa aikuisille, lapsille ja nuorille.

– E-asiakkaaksi pääsee käytännössä siten, että henkilö soittaa lähikirjastoonsa ja rekisteröityy puhelimitse e-asiakkaaksi. Hän saa tarvitsemansa tunnukset ja ohjeistusta palvelujen käyttöön, Päivi Lehmusvuori opastaa.

E-asiakkuuksia luodaan vain poikkeustilannetta varten, eikä tunnuksilla voi tehdä fyysisiä lainauksia tai varauksia. Tunnukset poistetaan poikkeustilan päätyttyä. Tämän jälkeen kirjastojen käyttöä voi jatkaa tavalliseen tapaan, eli hankkimalla kirjastokortin.

– E-asiakkuus on hyvin helppo. Lainat palautuvat itsestään. Niistä ei kerry lainkaan myöhästymismaksuja ja myös e-asiakkuudet poistetaan kirjastojen toimesta poikkeuksellisen tilanteen päätyttyä.

Kirjojen ja elokuvien lisäksi Lumme-kirjastojen asiakkaille tarjotaan myös musiikinkuuntelupalvelu Naxosta sekä soitonopiskeluun tarkoitettua Rockway-palvelua. Kaikki verkkopalvelut toimivat yksillä ja samoilla tunnuksilla.

– Naxos-kuuntelupalveluista löytyvät mittavat kokoelmat klassista, jazz- ja maailmanmusiikkia, ja soittoa voi opiskella Rockway-palvelussa. Elokuvat löytyvät Viddla-palvelusta ja etänä opiskeleville löytyy hyödyllinen RedFox-sanakirjapalvelu.

Myös lukudiplomeissa on siirrytty digiaikaan. Ketunpentu-lukudiplomille on nyt luotu omat verkkosivut ja käpäläpassi on jatkossa mahdollista suorittaa virtuaalisesti.

Ketunpentu on saanut suuren suosion niin Rantasalmella, Juvalla kuin Sulkavalla ja Joroisissa. Se on innostanut alle kouluikäiset ja heidän vanhempansa ja läheisensä lukemaan yhdessä.

Ketunpennun käpäläpassin voi tulostaa itselleen pennun sivuilta. Sieltä voi tulostaa myös virtuaaliketunpennun ohjeen ja Katriina Kaijan hienon julisteen.

Käpäläpassin voi tuoda kirjastoon kirjastojen auettua, kun kuusi kirjaa on luettu. Kirjojen nimet on hyvä kirjoittaa passiin ylös. Käpäläpassin palauttamalla ei saa ainoastaan käpäläleimoja, vaan myös diplomin, oman kirjan sekä kutsun seuraaviin käpäläjuhliin.