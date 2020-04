Kansanedustaja Ano Turtiainen: Yrityksien koronatukien jakoperusteet ovat epäselviä

0

Juvalainen kansanedustaja Ano Turtiainen (ps.)antaa kritiikkiä mediassa paljon puhuttaneisiin yrityksien saamiin koronatukiin. Hänen mukaansa tukien jakoperusteet ovat epäselviä.

– Kuten mediassa on esillä ollut, näitä yritystukia on jaettu erikoisin perustein. Tukien saajina on esimerkiksi pöytälaatikkoyrityksiä ja tukia on jaettu yrityksille, joilla on poste restante-osoitteet. Kyllä tässä vähän hälytyskellot soivat, että miten toiminta voi olla näin huolimatonta, Turtiainen ihmettelee.

– Moni yritys ja toimiala on kärsinyt pahoin koronaepidemian takia. Tuet pitäisi jakaa nimenomaa koronasta kärsiville yrityksille, eikä huijareille.

Turtiainen osoittaa kritiikkiä myös konsulttipalveluille, jotka hakevat koronatukea yritysten puolesta suurta palkkiota vastaan.

– Monet yritykset kertovat, että konsulttipalveluja tarjoavat yritykset soittelevat apua tarvitseville, ja myyvät tuhansien eurojen arvoista palvelua, jossa hakevat yrityksen puolesta tuen. Pitäisikö tukien hakeminen tehdä ennemmin sellaiseksi, että lähtökohtaisesti jokainen yrittäjä pystyy sen tekemään itse ja näin estää koronasta kärsivillä rahastaminen, Turtiainen ehdottaa.

Myös Ano Turtiaisen ja hänen vaimonsa Minna Turtiaisen omistama yritys Gometal Oy on saanut ely-keskukselta tukea 70 800 euroa liiketoimintaan koronaepidemian takia.

– Jouduimme lomauttamaan henkilöstöä ja myynti käytännössä pysähtyi, kun rajoitukset astuivat voimaan. Onneksi yrityksille myönnettiin tukia, sillä saimme sen myötä palkattua henkilöstöä töihin ja panostettua tuotantoon, Turtiainen kiittelee.

– Onneksi meillä oli mahdollisuus tehdä muutoksia tuotantoon. Yrityksemme alkoi nimittäin valmistamaan kasvosuojaimia, joista on nyt tietysti kova kysyntä. Liiketoiminnassa on tärkeää reagoida nopeasti muuttuviin markkinoihin, mutta joskus se tarvitsee hieman taloudellista sysäystä, Turtiainen kertoo.

Turtiainen kertoo, että tuet menevät muun muassa palkkakuluihin ja uusien tuotteiden kehittämiseen.

– Yrityksemme käyttää ely-keskuksen myöntämää koronatukea uusien tuotteiden, kuten suojainten kehittämiseen ja tuotannon digitalisoimiseen. Palkkakuluihin käytetään 25 000 euroa uusien tuotteiden valmistamiseksi ja niiden markkinointiin, Turtiainen kertoo.

Gometal Oy:n omistavat yhtiön liiketoiminnasta vastaava Minna Turtiainen sekä Ano Turtiainen puoliksi.

Helsingin Sanomien uutisessa kerrotaan myös, että kaupparekisterissä ei ole ajantasaisia tilinpäätöstietoja. Turtiainen kertoo, että asiassa on tapahtunut kommunikointivirhe.

– Yrityksen tilinpäätökset on laatinut tilitoimisto, joka myös on tehnyt veroilmoitukset. Tietokatkoksen takia tilitoimisto ei ole liittänyt ilmoitukseen tilinpäätöstietoja, vaikka yrityksessä on niin oletettu. Normaalisti PRH karhuaa puuttuvia tilinpäätöksiä uhkaamalla selvitystilaan asettamisella ja määräämällä rangaistusmaksun. Tällaisia vaatimuksia ei yhtiö ole saanut, eikä siten ole voinut reagoida tietojen puuttumiseen. Puuttuvasta tilinpäätöksestä määrätään myös veronkorotus, eikä yhtiölle sellaisia ole määrätty, Turtiainen kertoo.

– Niin kutsuttuun koronatukihakemukseen on liitettävä tilinpäätös, minkä vuoksi viranomaisella on ollut käytössään kaikki tiedot, vaikkei niitä ole kaupparekisterissä julkaistu, Turtiainen jatkaa.