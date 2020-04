JSP:n hallitus jatkaa ennallaan – liikevaihtoa kasvattivat isot rakennuttamishankkeet

0

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n (JSP) varsinainen yhtiökokous pidettiin 17. huhtikuuta, ja yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitus jatkaa entisellä kokoonpanollaan ja siihen kuuluu kaikkien omistajayhteisöjen edustus.

Hallitukseen valittiin Juvan kunnan edustajina Aira Kietäväinen, Ari Rautio ja Esko Loikkanen, Rantasalmen kunnan edustajina Antti Eklöf ja Päivi Koikkalainen-Rovamo, Sulkavan kunnan edustajina Eeva Lyytinen ja Lasse Partanen sekä Essoten edustajana Pasi Marjakangas.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aira Kietäväinen valittiin jatkokaudelle puheenjohtajaksi ja Lasse Partanen jatkokaudelle varapuheenjohtajaksi.



JSP:n vuoden 2019 liikevaihto oli 13,5 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti rakennuttamishankkeiden iso volyymi vuonna 2019, sitä vastoin esimerkiksi kiinteistöpalvelut supistuivat omistajakuntien kiinteistömassan pienenemisen vanavedessä.

Vuoden 2019 aikana yhtiö työllisti keskimäärin 144 henkilöä ja ostoja Etelä-Savon alueelta tehtiin yli 6 miljoonan euron arvosta. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1 000 euroa osakkeelle.



Yhtiön mukaan taloudellinen toimintaympäristö kiristyy selvästi vuonna 2020. Koronaviruspandemia on lisäksi aiheuttanut tilapäisiä sopeuttamistoimenpiteitä sekä toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Esimerkiksi yhtiön ateriapalvelut tuottavat tällä hetkellä yli 1 000 ateriaa päivässä vähemmän kuin normaalisti. Toisaalta työmäärä on lisääntynyt esimerkiksi kriittisissä puhtauspalveluissa.

– Pandemiatilanne on alleviivannut sitä, miten tärkeää työtä Järvi-Saimaan Palveluiden henkilöstö tekee joka päivä, sekä kuntarajat ylittävän yhteistyön voiman, toteaa Järvi-Saimaan Palveluiden toimitusjohtaja Jyri Eskelinen.

– Elämme tulevaisuuden maakunnassa, mistä osoituksena ovat yli 80 000 vapaa-ajan asukkaan valinnat joka vuosi. Varmasti moni on yllättynyt esimerkiksi siitä, mitä kaikkea etäyhteydet nykyään mahdollistavat. Maakunnan palvelurakenne on muutoksessa, mutta muutos voi yllättää valoisuudellaan. Näille seuduille halutaan, se on vahva viesti.