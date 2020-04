Etelä-Savossa koronatuelle on kysyntää useilla toimialoilla – poikkeusrahoitusta on hakenut yhteensä 575 yritystä

0

Etelä-Savossa ely-keskusten poikkeusrahoitusta on hakenut yhteensä 575 yritystä, joista 328 on hakenut rahoitusta tilanneanalyysiin ja 247 kehittämistoimenpiteisiin. Myönteisiä päätöksiä on 27.4. mennessä tehty yhteensä 315 eteläsavolaiselle yritykselle, yhteensä 3,8 miljoonan euron edestä.

Tehdyt rahoituspäätökset kohdistuvat eniten koronavirusepidemiasta kärsineisiin, kuten vähittäiskaupan toimialaan (45 kpl/657 000 €), ravitsemustoimintaan (52 kpl/500 000 €) sekä pieniin kuljetuspalveluihin (47 kpl/ 325 000 €). Kaikkiaan tukea on 27.4 mennessä myönnetty Etelä-Savossa yli 40:lle eri toimialalle.

Yksi ely-keskuksen rahoituksen saaneista yrittäjistä on mäntyharjulainen kahvila Kaneliässä. Kaneliässä on saanut rahoitusta tilanneanalyysiin.’

– Ely-keskuksen rahoitus on auttanut meitä paljon. Koronan jälkeen tilanne on ollut surkea. Kahvila on auki, mutta toimii lyhennetyllä aukiololla, kertoo yrittäjä Kukka Vihavainen. Pidämme kahvilan auki, jotta saamme edes pienen myynnin, joilla pystymme kattamaan osan kiinteistä kuluista.

Rahoituksen avulla pääsemme pahimman tilanteen yli, kommentoi Vihavainen. Hakuprosessi oli myös helppo, pelkäsin byrokratiaa, mutta se oli turhaa, jatkaa Vihavainen.

Poikkeusaikana yrittäjä on remontoinut tiloja pienimuotoisesti ja harkinnut myös laajempaa yrityksen kehittämistä.

– Uskomme vahvasti, että tästä lähdetään vielä nousuun, eikä tähän kaaduta, toteaa Vihavainen positiivisin mielin.

Valtakunnallisesti ely-keskuksissa on myönnetty 27.4.2020 klo 8.00 mennessä koronarahoituksen yritystukipäätöksiä yhteensä yli 4 600 kappaletta ja yli 53 miljoonan euron edestä. Hakemuksia on laajasti eri toimialoilta tehty yli 20 000 kpl ja yli 560 miljoonan euron edestä. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä.