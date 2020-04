Haku musiikkiopistoon nyt käynnissä – pääsykokeiden sijaan oppilaat valitaan tänä vuonna ilmoittautumisjärjestyksessä

0

Mikkelin musiikkiopisto ei järjestä tänä keväänä lainkaan perinteisiä pääsykokeita. Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilan takia pääsykokeet jäävät väliin, ja oppilaat valitaan kaikkiin soittimiin ja lauluun ilmoittautumisjärjestyksessä.

Valinnassa otetaan lisäksi huomioon oppilaan toivoma soitin tai laulu sekä hakijan ikä. Etusijalla ovat lapset ja nuoret.

– Hakemuskaavake löytyy ja se täytetään Mikkelin musiikkiopiston nettisivuilla (mlimo.fi). Hakulomakkeeseen on hyvä merkitä 2-3 soitintoivomusta, Mikkelin musiikkiopiston Juvan toimipisteen johtaja Pirjo Jolkkonen kertoo.

– Lapset ja nuoret ovat tosiaan etusijalle, mutta toivotamme tervetulleiksi kaikenikäiset soittajat ja laulajat. Toisaalta aikuisten kannattaa muistaa, että musiikkiopistossa toimii myös aikuisosasto, hän vinkkaa.

Hakulomake on avoinna 15. toukokuuta asti. Lukuvuoden 2020-2021 muskariryhmiin ilmoittautuminen alkaa 1. toukokuuta ja jatkuu syyskuun alkuun asti. Myös muskariryhmien hakulomake löytyy musiikkiopiston nettisivuilta.

Nyt kesken oleva, jo viikkoja etäopetuksena toteutettu lukukausi päättyy 19. toukokuuta. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että opettajat tapaavat oppilaitaan kasvotusten aikaisintaan elokuussa.

Pirjo Jolkkosen mukaan ensi lukuvuosi joka tapauksessa toteutuu, tavalla tai toisella.

– Etäopetus on sujunut hyvin. Itse asiassa taidamme olla niitä harvoja toimijoita, jotka ovat jatkaneet toimintaansa korona-aikana. Onkin lohdullista tietää, että oli tilanne mikä tahansa me jatkamme toimintaamme myös syksyllä, hän vahvistaa.