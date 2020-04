Kun kävijät Juvan ABC:llä vähenivät, keittiöremontin toteutus aikaistui – ”Muilta osin liikennemyymälän remontti jatkuu syksyllä”

0

Osuuskauppa Suur-Savo jatkaa investointejaan suunnitellusti, vaikka pandemia on vaikuttanut myös osuuskaupan liiketoimintaan. Toimitusjohtaja, kauppaneuvos Heikki Hämäläisen mukaan hiljaista aikaa on pystytty hyödyntämään, ja se on osaltaan helpottanut investointien toteutusta.

Osuuskaupan hallitus hyväksyi maaliskuussa ABC Juvan keittiön remontin aikaistamisen. Alunperin syksylle suunniteltu uudistus käynnistettiin keittiön osalta pari viikkoa sitten.

– Kun pandemiarajoitukset sulkivat ravintolat ja liikenne maanteillä hiljentyi, nähtiin järkeväksi toteuttaa liikennemyymälän keittiön uudistus tänä hiljaisena aikana. Muilta osin liikennemyymälän remontti jatkuu syksyllä.

Myös Mikkelin Nuijamieheen rakennetaan uusi Sale.

– Salen alueella sijaitsee Mikkelin kampusalue sekä toimistorakennuksia, joten valikoimassa tullaan huomioimaan myös näiden kohderyhmien tarpeet.

Sale-investoinnin kokonaiskustannus on noin 1,7 milj. euroa. Rakentaminen on määrä aloittaa kesällä, jolloin uusi myymälä päästään avaamaan alkuvuodesta 2021.

Myös Prisma Savonlinnan ruuan verkkokaupan noutopisteen rakentamista aikaistettiin. Kauppakassi-palvelu pyritään avaamaan täydessä laajuudessaan kesäkuussa.

S-marketien miljööuudistukset toteutetaan tämän vuoden aikana yhdeksässä Suur-Savon S-market-yksikössä.

Hämäläinen kertoo, että niin ikään Mikkelin Kauppakeskus Stellassa sijaitsevan Cafe Stellan uudistus on käynnissä, ja se valmistuu toukokuun lopulla.

Hämäläisen mukaan Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelissä kylpyhuoneremontit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Remontti käsittää yhteensä 100 kylpyhuonetta ja se valmistuu kesäkuussa.

Osuuskauppa Suur-Savon vuoden 2020 investoinnit tulevat olemaan yhteensä noin 15 miljoonaa euroa, mikä vastaa työllistämisvaikutukseltaan 255 henkilötyövuotta.