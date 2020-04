Viitostien rakentamisen tahti kiihtyy kesää kohti – tiehanke Mikkelin ja Juvan välillä on edennyt aikataulussaan

0

Vuonna 2018 aloitettu Viitostien rakentaminen Mikkeli–Juva-välillä on edennyt aikataulussaan, tiedottaa Väylävirasto.

Mikkelin päässä hankkeesta on valmiina noin kolme neljäsosaa. Syksyllä avautuu liikenteelle ensimmäiset 18 kilometriä uutta valtatietä Mikkelistä Juvan suuntaan.

Kesäkuussa siirretään Nuutilanmäki–Juva-välillä liikenne kiertotielle kuuden kilometrin matkalla ja aloitetaan Viitostien pääväylän rakennustyöt. Koronatilanne ei ole Väylän mukaan juurikaan vaikuttanut töiden etenemiseen.

Mikkeli-Nuutilanmäki-välillä alkavat laajamittaiset päällystyöt. Päällystystä tehdään aiemmin tehtyjen lisäksi vielä puoli miljoonaa neliötä. Urakan kaikki massansiirrot on tehty ja siltojen päällysrakenteet on valettu.

Sillat ovat eristys- ja varusteluvaiheessa, viimeistelytöitä tehdään koko urakka-alueella. Kaikkiaan siltoja on urakka-alueella toteutettu 24 kappaletta.

Kesän aikana Nuutilanmäki-Juva-välillä siltatyöt jatkuvat, ja painopiste siirtyy enemmän päätien rakentamiseen. Tällä hetkellä siltoja on tekeillä seitsemän, kaikkiaan tehdään 12 siltaa.

Väylän mukaan tähän asti urakassa on rakennettu nykyisen tien sivussa olevia kohteita sekä rinnakkaistietä, jota käytetään myöhemmin kiertotienä, kun uutta tietä rakennetaan nykyisen tien paikalle.



Kesäkuun alkupuolella tehdään isompi liikennejärjestely, kun viitostien liikenne siirretään kuuden kilometrin matkalta kiertotielle Häkkiläntien liittymän ja Kettulan välillä.

Kiertotiejärjestelyn takia on kohteessa tulee olemaan alennettu nopeusrajoitus ja se tulee vaikuttamaan liikkumiseen ja matka-aikoihin. Tiedotamme tarkoista ajankohdista ja vaikutuksista tarkemmin ennen liikennejärjestelyiden käyttöönottoa.

Koko Mikkeli-Juva-hankkeessa on tehty maanleikkauksia 1,8 miljoonaa kuutiota ja louhittu kalliota 1,8 miljoonaa kuutiota. Nopeusrajoitus työkohteissa on 50 kilometriä tunnissa. Marraskuussa 2020 on tarkoitus avata liikenteelle uutta päätielinjausta Nuutilanmäestä Juvan suuntaan noin 2,5 kilometriä.

Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Mikkeli–Nuutilanmäki-osuudella tie rakennetaan pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi.

Nuutilanmäki–Juva-osuus rakennetaan nykyisen Valtatie 5:n kohdalle 2 + 2- kaistaisena. Mikkeli–Juva-väli otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022.