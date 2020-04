Juvan ajoharjoitteluradan jatko katkolla – radan vuokrasopimus päättyy kesäkuussa, uusimisesta ei tietoa

Juvan ajoharjoittelurata on perustettu vuonna 1990. Radan maapohja on kunnan omistuksessa. Rataa varten eteläsavolaiset kunnat perustivat aikoinaan erillisen Juvan Ajoharjoitteluratasäätiön.

Säätiö omistaa radan. Sillä on viime aikoina puolen vuoden välein uusittu vuokrasopimus radasta Järvi-Suomen Autokouluyhdistyksen kanssa.

Vuokrasopimus umpeutuu kesäkuun lopussa. Sen jatkosta ei ole tehty päätöstä. Sopimuksen irtisanomisaika on kuukausi.

Ajoharjoitteluratasäätiön asiamies Kari Laitinen sanoo, että radan käyttäjämäärä on vuosi toisensa jälkeen tippunut. Käyttö väheni dramaattisesti sen jälkeen, kun silloinen liikenneministeri Anne Berner muutti ajoharjoittelua koskevan asetuksen parisen vuotta sitten.

Asetusmuutoksen tuloksena autokoulujen ajosimulaattorit hyväksyttiin liukkaan kelin harjoitteluvälineiksi. Autokoulujen ei ole enää tarvinnut viedä ajo-oppilaita ajoharjoitteluradalle liukkaan kelin opetukseen. Ajo-oppilaat voivat suorittaa liukkaan kelin harjoittelun tietokoneella – ajosimulaattorilla, jos autokoulussa sellainen on.

Moni autokoululainen harjoittelee nykyään liukkaan kelin olosuhteita yksinomaan simulaattorilla. Laitinen epäilee, että simulaattoriajolla tuskin saadaan liukkaan kelin olosuhteista samaa tuntumaa kuin ajoharjoitteluradalla.

Kari Laitinen kertoo, että parhaimpina vuosina Juvan radalla oli jopa 4000 kävijää. Autokoulujen aloitettua ajosimulaattoriharjoittelun, kävijämäärät tippuivat 1000:een. Tällä hetkellä ajoharjoittelijoita on enää 60-70 kuukaudessa.

– Tällaisilla kävijämäärillä radan ylläpito ei ole taloudellisesti enää kestävää. Ajoharjoitteluratasäätiö on jo joutunut alentamaan autokouluyhdistyksen maksamaa vuokraa eikä vuokraa voi enää pienentää. Säätiö ei pian selviä edes omista kuluistaan, Laitinen kuvailee tilannetta.

Tänä keväänä myös koronaepidemia on koetellut autokouluja. Jouni Laitinen juvalaisesta Topway-liikennekoulusta kertoo, että asiakasvirrat ovat pysähtyneet koronan takia. Myös pienentyneet ikäluokat ovat karsineet oppilaita.

Järvi-Suomen Autokouluyhdistyksen puheenjohtaja Aki Nyyssönen kertoo sekä säätiön että autokouluyhdistyksen vedonneen liikenneministeriöön parin vuoden takaisen asetusmuutoksen kumoamiseksi. Myös Autokoululiitto on vedonnut ministeriöön, että jokaisen ajokortin suorittajan ajotunteihin pitäisi sisällyttää pakollinen rata-ajoharjoittelu.

Kari Laitisen mukaan Juvan ajoharjoitteluradan tulevaisuus on nyt varsinainen kristallipallokysymys.

– Kenelläkään ei ole tietoa, miten asetukselle käy. Asia makaa liikenneministeri Timo Harakan pöydällä. On selvää, ettei tietokonepohjainen ajosimulaattori vastaa radalla tapahtuvaa harjoittelua. Juvan radan jatko on riippuu, millainen päätös ministeriöstä tulee ja milloin. Toivottavasti pian, Laitinen sanoo.

Myös säätiö odottaa radan käyttäjän Järvi-Suomen Autokouluyhdistykseltä tietoa, aikooko se jatkaa vuokrasopimusta. Yhdistyksen on tehtävä jatkopäätös viimeistään toukokuussa, koska vuokrasopimuksella on kuukauden irtisanomisaika. Sopimus umpeutuu kesäkuun lopussa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Aki Nyyssönenkin odottaa ministeriön ratkaisua. Hän sanoo, että jos ajoharjoittelurata jää Juvalla vähälle käytölle tai loppuu kokonaan, rata menee nopeasti huonoon kuntoon. Sen jälkeen radan korjaaminen ja kunnostus maksaa. Nyyssönen toivoo, että säätiön kunnat tulisivat apuun radan ylläpitoon.

– Jo pienilläkin omistajakuntien avustuksilla ajoharjoitteluradan ylläpito olisi Juvalla turvattu. Jos asetusmuutosta ei tule, ajoharjoitteluratojen toiminta eri puolilla maata loppuu. Niitä ei jää kuin isojen kaupunkien tuntumaan, Nyyssönen ennakoi.



Säätiö on viime vuoden lopulla vedonnut kuntiin, että ne ottaisivat vastattavakseen säätiön velan tai antaisivat avustusta.