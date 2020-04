Pääkirjoitus: Juvan kesä on erilainen

Juvan kuten kaikkien Suomen kuntien tuleva kesäkausi näyttää suurella todennäköisyydellä hyvin erilaiselta kuin aikaisemmat kesät.

Vaikka valtioneuvosto on pikku hiljaa höllentämässä erilaisia rajoituksiaan, niin suuri osa kesätapahtumista jätetään järjestämättä. Näin tapahtuu Juvallakin, jossa esimerkiksi perinteiset Kesäkarkelot heinäkuun alussa jäävät tauolle. Valtakunnassa kymmenet ja taas kymmenet massatapahtumat siirretään ensi vuoteen.

Ratkaisut ovat järkeviä. Liiallista kokoontumista yhteen pitää edelleen välttää, sillä koronavirus tarttuu herkästi ihmisistä toiseen siellä, missä on paljon ihmisiä koolla. Siitä on jo riittävästi kokemusta.

Lisäksi on syytä muistaa, että koronahuipun ennustetaan vasta tulevan eli ”lehahtavan” Etelä-Savossa touko-kesäkuussa, eikä viruksen kanssa ole leikkimistä.

Juvan kunnan matkailusihteeri Rauli Koistinen muistuttaa tämän päivän Juvan Lehden haastattelussa, että monista tapahtumien peruutuksista ja siirroista huolimatta Juvan kesästä löytyy edelleen paljon nähtävää ja koettavaa. Esimerkiksi hän ottaa kuntoilutapahtuma Vehmaan lenkin, joka on määrä järjestää elokuussa.

Lisäksi Koistinen muistuttaa viisaasti, että Juvan etuihin kuuluu luonnonläheisyys, ja sinne todellakin kelpaa lähteä nauttimaan maisemista ja rauhasta myös silloin, kun kokoontumisrajoitukset estävät osallistumisen suurtapahtumiin. Lisäksi Juvalla on koko joukko viehättäviä pistäytymiskohteita, joissa voi vierailla yksin tai vaikkapa perheen kanssa.

Juvan kesää ei todellakaan ole peruttu, vaikka tapahtumia perutaan. Kesästä tulee toisenlainen, ja siitä on lupa nauttia.

Janne Tiainen