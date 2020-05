”Vaikka korona meitä ahdistaa, emme anna sen lannistaa!” – lue kunnanjohtajan ja muiden tuttujen juvalaisten vapputerveiset Juvan Lehden lukijoille

Juvan Lehti pyysi muutamia juvalaisia ja tunnettuja henkilöitä kirjoittamaan vappuisia ja keväisiä terveisiään lehden lukijoille.

Muutamat juvalaiset innostuivat kirjailemaan ajatuksiaan, ja joku myös runomuodossa.

Lisäksi juvalainen Elisa Hänninen lähetti tekstinsä mukana kuvan, joka tämän jutun yhteydessä julkaistaan.

Seuraavassa keväisiä toivotuksia.

Vapun aikaan metsäluonto herää uuteen vehreään kasvuun ja uuden metsän viljelykausi on juuri alkamaisillaan. Näinä koronaaikoina metsien rooli on keskeinen niin talouden kuin virkistyskäytön näkökulmastakin. Vapun aikaan suuremmat kokoontumiset ovat edelleen kiellettyjä ja ravintoloihin ei pääse tänä vuonna vappubrunssille. Nyt onkin hyvä hetki ottaa eväskori matkaan ja tehdä vappupiknikki perheen kesken luonnon helmaan.

Toivotan hyvää vappua kaikille lehden lukijoille.

Petri Pajunen

Metsänhoitoyhdistys

Etelä-Savon johtaja

Viljelijät toivottavat hyvää vappua kaikille. Parhaan kykymme mukaan kasvatamme puhdasta kotimaista ruokaa kaikille suomalaisille. Tilanteesta huolimatta työt jatkuvat tiloilla entiseen malliin ja toivomme suotuisaa säätä keättöihin.

Petri Turakainen

MTK Juvan puheenjohtaja

Anna almu sille, joka elääkseen sen tarvii. Koeta niitä rohkaista, jotka päätöksissään horjuu. Sillä jokainen joka apua saa, sitä joskus osaa myös antaa…”

Nämä Pave Maijasen 35 vuotta sitten sanoittaman ja säveltämän laulun sanat ovat tulleet taas ajankohtaisiksi koronan pistäessä jokaisen arjen uuteen järjestykseen.

Juva ja juvalaiset ovat aina olleet yhteistyökykyisiä ja täällä yhteisöllisyys, välittäminen, huolenpito ja naapuriapu ovat toimineet etenkin kriisien aikana. Tästä on hyviä esimerkkejä historian tapahtumissa muun muassa kansalaissodan vähäiset kuolonuhrit ja toisen maailmansodan evakoiden asuttaminen Juvalle.

Minä ja perheeni saimme kokea suurta ja lämmintä yhteisöllisyyttä ja naapuriapua silloin kun kotimme paloi käyttökelvottomaksi viikkoa ennen joulua vuonna 2003. Puhun itse elämästä ennen paloa ja sen jälkeen, sen verran kova elämänkoulu se oli. Myös tämä talvi ja kesä varmasti jakaa ihmisten elämän aikaan ennen koronaa ja sen jälkeen. Tämä poikkeustilanteessa ja erilaisten sääntöjen viidakossa eläminen turhauttaa ja vie voimia, mutta ohjeita noudattamalla teemme hyvän työn itselle ja toisille. Näin olemme muutaman askeleen lähempänä normaalia arkea, läheisten, ystävien ja isovanhempien tapaamista, harrastuksiin pääsemistä, halaamista ja jopa perisuomalaista tapaa kättelemistä.

Toivotan kaikille valoisaa kevään juhlaa vappua sekä voimia ja jaksamista teille kaikille.

Elisa Hänninen

Juvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Aamukävelyllä mietin koronan vaikutuksia omassa elämässä ja työssäni. Kriisi ja muutokset työpaikalla ovat palauttaneet takaisin perusasioihin: ihmiset ovat tärkeintä. Se on ajatus, joka pysäyttää ajatusten kiikkulaudan ja saa arvioimaan tilanteen rauhallisesti. Päätökset seuraavat itsestään.

Lintujen sirkutusta kuunnellessa ja kävelyn rytmissä löytyy seuraavaksi arvo, jonka koronan aika on lujittanut tärkeimmäksi. Ilman terveyttä ja henkeä ei muitakaan elämän tavoitteita pysty tavoittelemaan. Pitenevät kävelyretket antavat positiivisuutta ja kykyä reagoida työn ja oman elämän haasteisiin.

Eläminen eristyksissä ja pääsääntöisesti etätyössä on tehnyt samalla hyvin selväksi, mitä tarvitsee elämässä. Ilman tietoa, tunnetta ja henkisiä sisältöjä ei elämästä selviä hengissä. Onneksi on Yle Areena, onneksi on kirjat joita voi lukea ja kuunnella, onneksi on henkinen yhteys läheisiin. Eläköön älypuhelin, jonka uumenista löytyvät niin kirjastojen e-aineistot kuin podcastitkin. Ja ystävien yhteystiedot.

Päivi Lehmusvuori

Juvan kirjastonjohtaja

Vaikka korona meitä ahdistaa, emme anna sen lannistaa. Onneksi tämä menee joskus ohi, siihen voi mennä pieni tovi.

Itsestä ja läheisistä huolehdimme ja ohjeita tarkoin noudatamme. Vappuakin kotikulmilla vietämme ja maljat keväälle kohotamme.

Yhdessä tästäkin selviämme ja aikanaan sakilla taas tapaamme!

Mervi Simoska

Juvan kunnanjohtaja

Kuntoa ei voi varastoida, se pitää ansaita päivittäisellä fyysisellä aktiivisuudella. Kevät ja valo tarjoavat monia tapoja ja mahdollisuuksia liikkeen lisäämiseen. Rajoitusten aikana ymmärtämys vapauden merkityksestä korostuu. Se, että saa tulla, mennä ja tavata läheisiä ja kavereita. Se on vapautta.

Vappu ja kevät on ilon juhlaa – nauttikaa!

Heino Lipsanen

Liikuntaneuvos

Kevät on jo pitkällä. Aikaisempina vuosina täällä Juvan korkeuksilla on veikkailtu, lähtevätkö jäät vappuun mennessä. Nyt ei tarvitse veikata, ne lähtivät jo. Etelä-Suomessa nurmi oli vihreää koko talven ja lapissa mitattiin jopa lumiennätyksiä. Alkuun tuntui, että tämä talvi tullaan muistamaan vielä pitkään erikoisesta säästään. Tuli kuitenkin korona, joka vei kaiken huomion. Nyt vietetään vappu poikkeusoloissa maailmanlaajuisen pandemian kourissa.

Kaikesta pitäisi pyrkiä löytämään myös hyviä puolia, myös koronasta. Minä uskon ja toivon, että koronan myötä jo pitkään hukassa ollut maalaisjärki palaa keskuuteemme. Opimme ikään kuin kantapään kautta kuinka tärkeää on olla omavarainen. Maaseutu ja kotimaisuus kaikessa tulee nousemaan arvoonsa. Koronan jälkeen turvallinen Juva uuden Viitostien ja uuden koulun kanssa on enemmän kuin houkutteleva paikka asua ja elää.

Oikein hyvää vappua kaikille Juvan Lehden lukijoille. Pysytään terveenä ja pidetään toisistamme huolta.

Ano Turtiainen

Kansanedustaja