Tytti Munnukka ja muut juvalaisabit saavat ylioppilastodistuksen karusti postin kautta – ”Juhlatkin jäävät perhepiirissä pidettäviksi”

Kevään abiturientti Tytti Munnukka sanoo heti, että karultahan se tuntuu, kun ylioppilastodistus tulee postissa.

– Kuitenkin sitä ylioppilastodistusta ja valkolakkia varten on puurrettu kolme vuotta lukiossa. Sitten yhtäkkiä koronan takia yhteinen juhla lukion auditoriossa jää tänä keväänä kokonaan pois. On se aika surullista ja minusta karuakin, Tytti Munnukka pukee sanoiksi omia tuntemuksiaan.

Tytti arvelee, että valkolakin saa tänä keväänä painaa yksin päähän. Hän miettii, että painaako hän valkolakin päähän silloin, kun avannut postin tuoman ylioppilastodistuskirjeen.

– Nyt se postin tuoma ylioppilastodistus on kuin Kelan koruton kirje opintotuesta, Tytti naurahtaa.

– Ja juhlatkin jäävät perhepiirissä pidettäviksi. Korona-aikaan ei isoja juhlia saa edes järjestää eikä kaveriporukassakaan pääse valkolakkia juhlistamaan.

Tytti Munnukka on omassa mielessään aprikoinut ylioppilasjuhlia ja niiden kohtaloa tänä keväänä. Hän muistelee, kun oma isosiko pääsi vuosi sitten ylioppilaaksi, silloin mietittiin, että seuraavat juhlat ovat hänen ylioppilasjuhlansa tänä keväänä.

– Nyt ne juhlat jäävät pitämättä. Siitä huolimatta toivon, että meillä Juvan Lukion tämän surullisen kevään ylioppilailla olisi myöhemmin koulussa juhla, jossa yhdessä kavereitten kanssa voisimme painaa valkolakit päähämme. Kuitenkin se lukio on yhdessä tarvottu läpi ja nyt olisi juhlan aika, Tytti Munnukka miettii.

Hän kertoo, että kaveriporukassa on vähän keskusteltu kevään ankeaa tilannetta. Toisaalta tämän kevään poikkeuksellinen ylioppilaaksi tulo ja postin tuoma todistus jäävät varmasti mieleen.



Muutenkin kevään ylioppilaskirjoitukset vietiin läpi tiivistetyssä aikataulussa. Poikkeustilan takia koepäivien aikataulua tiivistettiin. Reaaliaineiden koepäiviä aikaistettiin tutkintopäivien ollessa jo käynnissä. Toisella koeviikolla maaliskuussa koepäiviä oli joka päivä.

Juvan Lukion vs. rehtorin Sannamari Kiljusen tuntemukset kevään väliin jäävistä ylioppilasjuhlista ovat samanlaisia.

– Kyllä ylioppilaat olisivat juhlansa ansainneet. On se koulutyön päättyminen ja ylioppilaslakin päähän painaminen kuitenkin nuoren elämässä tärkeä ja ikimuistoinen hetki, Sannamari Kiljunen sanoo.



Kiljunen kertoo, että koulut ovat juuri saaneet ohjeet kevään päättäjäisjuhlista. Niissä on suositus, että koulu lähettää ylioppilastodistuksen postissa ilman sen suurempia juhlia.

– Tämä tuntuu surulliselta. Se tuntuu tyhjältä niin rehtorista kuin opettajistakin. Koulutyö päättyy ja tiemme erkanevat nuorten kanssa nyt karusti. Kuitenkin nämä ylioppilaiksi valmistuvat nuoret ovat tällaisessa pienessä lukiossa tulleet hyvin tutuiksi ja läheisiksikin. Olemme päässeet seuraamaan heidän kasvuaan ja kehitystään monta vuotta. Nyt yhteinen taival päättyy näin koruttomasti ilman juhlaa, Kiljunen sanoo.

Hän kertoo, että ylioppilasjuhlia on koulussa yleensä valmisteltu koko kevään ajan. Siihen ovat valmistautuneet koulun opettajat, lukiolaiset ja abiturientit sekä abiturienttien omaiset. Se on koonnut meidät eri osapuolet yhteen.