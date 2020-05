Juvalla aloittaa erityisiin oppijoihin erikoistunut muskariopettaja – ”Rohkaisisin erityislasten vanhempia laittamaan hakemusta muskariin”

Mari Hiltunen hymyilee kilpaa kevätauringon kanssa. Syitä hymyyn löytyy useita, päällimmäisenä uusi työ Mikkelin musiikkiopiston Juvan toimipisteen muskariopettajana sekä virallisesti ensi kuussa toteutuva paluumuutto rakkaalle kotipaikkakunnalle Sulkavalle.

Hiltusen kohdalla hymyä tosin lienee syytä luonnehtia pikemminkin vakio- kuin erikoisvarusteeksi, niin leveästi, usein ja aidosti hänen suupielillään on tapana kääntyä ylöspäin.

– Olen saanut työssäni muskariopettajana palautetta juuri siitä, että hymyilen paljon ja olen aurinkoinen. Myönnän yrittäväni aina lähestyä asioita hyvän kautta, Hiltunen kertoo.

– Olen lempeä, joustava ja innostava, mutta minusta löytyy myös tiukkuutta, hän luonnehtii itseään opettajana.

Hiltusen ensimmäinen virallinen työpäivä muskariopena Juvalla koittaa Mikkelin musiikkiopiston syyslukukauden alkaessa elokuussa. Sitä ennen on hyvin aikaa suunnitella ja valmistella tulevaa.

Juvalla on perinteisesti kokoontunut vähintään kaksi muskariryhmää, jotka Hiltusen mukaan jatkavat toimintaansa paljolti entiseen tapaan. Perinteisiin muskareihin toivotaan nyt kuitenkin entistäkin hartaammin mukaan myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia, minkä lisäksi on tarkoitus kehittää omia ryhmiään myös hieman vanhemmille erityistä tukea tarvitseville sekä senioreille.

Hiltusen mukaan hän kartoittaa parasta aikaa yhteistyömahdollisuuksia niin Kukkokoulun erityisopettajien kuin Juvan kehitysvammapalveluista vastaavan palveluohjaajan kanssa.

– Alle kouluikäisten erityislasten vanhempia rohkaisisin kyllä kovasti laittamaan hakemusta muskariin tulemaan. Muskariryhmässä toimitaan aina nimenomaan ryhmänä, eikä vanhempien tarvitse pelätä, että heidän lapsestaan tehtäisiin silmätikkua, Hiltunen sanoo.

– Niin ja kyllä erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat hakea ihan soittamaan jotakin soitintakin. Mari on luvannut kouluttaa meitä muita Juvan toimipisteen opettajia siinä, miten erityislapsia kohdataan, Mikkelin musiikkiopiston Juvan toimipisteen johtaja Pirjo Jolkkonen tarkentaa.

Mari Hiltusen osaaminen erityisryhmien kanssa työskentelystä on saavutettu paitsi aiheeseen liittyvien opintojen, myös työelämässä hankitun kokemuksen kautta. Hiltunen on valmistunut musiikkipedagogiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta Kuopiosta keväällä 2016, minkä lisäksi hän on suorittanut musiikkiterapeutin perusopinnot Jyväskylän yliopistossa.

Töitä hän on ehtinyt paiskia muun muassa Kuopion konservatoriossa ja Ylä-Savon musiikkiopistossa Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Viimeksi mainitussa paikassa hän sai kunnian opettaa erityislasten omaa puhallinorkesteria.

– Mukana oli esimerkiksi eräs kuuro poika. Lopulta kävi niin, että juuri hän soitti kaikkein puhtaimmin. Poika ilmeisesti pystyi aistimaan värähtelyn, Hiltunen muistelee.

– Musiikki tulee kehoomme eri reittejä. Musiikin tekemiseen voikin ottaa mukaan jopa heidät, jotka eivät voi pitää kädessään soittimia. Toinen ihminen voi esimerkiksi taputtaa rytmiä tällaisten ihmisten kehoon tai heidän ranteeseensa voidaan kiinnittää tarranauhalla kulkusia, hän tähdentää.

Hiltusen oma pääsoitin on harmonikka. Hän soittaa sitä myös muskarissa, samoin pianoa, ukulelea ja kanteletta.

Juuri monipuolisuus kuuluukin Hiltusen ehdottomiin vahvuuksiin, samoin kuin kyky heittäytyä ja antaa kaikkensa.

– Tämä (muskarin opettaminen) on tosi rankkaa työtä, mutta se myös antaa ihan hirveästi voimia. Viihdyn työssä, jossa on haastetta.

– Kaikkein parasta on lasten antama välitön palaute. Lasten päivistähän ei koskaan ihan tiedä, vaan heidän kanssaan pitää tietyllä tavalla aina elää hetkessä.