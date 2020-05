Kolumni: Juvan kesää ei ole peruttu – ”kannustan nyt pohtimaan, miten paikallisuutta toteuttaisi parhaiten oman arjen valinnoissa”

Edellistä kolumnia helmikuussa kirjoittaessani en olisi uskonut, millainen koronakevät ja -kesä meillä on edessä. Talvella kannustin suosimaan paikallisia palveluita, ja aihe on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Toiston uhallakin kannustan nyt pohtimaan, miten paikallisuutta toteuttaisi parhaiten oman arjen valinnoissa. Hyvänä apuna tässä toimii vaikkapa Juvan Palveluhakemisto.

Esimerkkejä löytyy helposti. Lounaan voisi noutaa kotiin ainakin kerran-pari viikossa. Puhtaita ja laadukkaita lähiruokatuotteita voisi tilata REKO Juva –renkaan kautta. Auton keväthuolto ja renkaanvaihdot sujuvat Juvalla, samoin moni muu arjessa tarpeellinen apu ja ostos atk-palveluista vuokrauspalveluihin. Kannattaa myös muistaa, että monet juvalaiset ravintolat järjestävät erilaisia teemanoutoja jopa viikoittain. Mikäpä olisi viikonlopun kunniaksi mukavampaa, kuin noutaa maukkaat ja tuoreet tuotteet kotiin tai mökille?

Moni asia on muuttunut myös kevään ja kesän tapahtumakentällä. Kevään mittaan järjestettäviksi suunnitellut tapahtumat jouduttiin joko peruuttamaan tai siirtämään myöhempään ajankohtaan. Juvan vilkas tapahtumakesäkin on tänä vuonna hiljaisempi, kun monet tutut kesätapahtumat jäävät vuoden tauolle.

Kesää ei kuitenkaan ole peruttu. Vaikka Juvalla ei tuttuun tapaan karkeloidakaan Kesäkarkeloissa, tai jännitetä suosikkiravurin suoritusta Juvan iltaraveissa, on kesä silti aina kesä. Meillä on luonto lähellä. Luonnossa oleskelu tutkitusti rentouttaa, rauhoittaa ja laskee stressitasoja. Japanissa lääkärit voivat reseptilläkin määrätä luonnossa oleilua, ja siellä ”shinrin-yokuun”, tutummin ”metsäkylpyyn” liitetään ajatus siitä, että metsällä on runsaasti erilaisia terapeuttisia ja meditatiivisia vaikutuksia. Nyt kun kevät on kauneimmillaan, suunnataan luonnon helmaan, metsiin ja vesille. Juvalla on monta mainiota luontokohdetta ja -reittiä, joihin voi korona-aikanakin tutustua turvallisesti joko retkeillen, pyöräillen ja meloen.

Luonterin maisemissa Hiidenmaalla kiertelevät Hiidenmaan polut kunnostettiin viime kesänä. Kunnostustöiden yhteydessä polkuja raivattiin ja reittimerkintöjä uusittiin. Retkeilyreitistön varrella avautuvien upeiden maisemien lisäksi Hiidenmaalla kannattaa käydä tutustumassa erääseen Juvan Saimaa Geopark -kohteeseen, Enkelinpesään. Lyhyempi, mutta maastoltaan vaativampi reitti on Uimasalossa kulkeva Sarkaslammen geopolku, Saimaa Geopark -kohde tämäkin. Ristilammen ja Sarkaslammen rantakallioilla sijaitsevien esihistoriallisten kohteiden äärellä voi tavoittaa menneeseen avautuvan, vuosituhansien mittaisen yhteyden.

Milloin olet viimeksi kiertänyt taajamakeskustan maisemissa polveilevan Gottlundin kierroksen? Jonain kauniina kevätpäivänä kannattaa suunnata Partalan kuninkaankartanosta alkavalle reitille ja tutustua polunvarren infotaulujen tarinoihin. Kierrä samalla piha-alueella polveileva Partalan polku, ja klikkaa itsesi polun varrelle sijoitettujen QR-koodien kautta kuninkaankartanon kiehtovaan historiaan. Ja onhan meillä vesiluontopolkukin: melontareitti Oravareitin varrella maastossa on 21 luontorastia, joiden kautta eteläsavolainen, upea järviluonto avautuu aivan uudella tavoin.

Retkeillä voi lyhyestikin. Lähde perheen kanssa Pattoin luontopolulle, ja paista makkarat joko Jukajärven rannalla Aaronlaavulla tai Pattoin tulipaikalla.

Vaikka kesätapahtumatarjonta on tänä kesänä suppeampi, aivan kaikkea ei kuitenkaan ole peruttu. Torielämää Koikkalan kesätorilla ja Laavukylän iltatorilla käynnistellään heti, kun koronatilanteen johdosta asetetut rajoitukset sen sallivat. Torikahveja odotellessa toivotan kaikille hyvää kesänodotusta, pysytään terveinä.

Kirjoittaja on Juvan kunnan matkailusihteeri.