Juvan keskustan kehittämiseksi aloitetaan uusi hanke – mukana kunta, 40 paikallista yritystä ja Juvantie ry

Juvan kunta aikoo lähteä kehittämään kirkonkylän keskustaa hankkeen voimin.

Kunnanhallitus hyväksyi maanantaina rahoitushakemuksen hankkeelle, jonka tavoitteena on hakea uutta elinvoimaa keskustaajamaan.

Hanke on kaksivuotinen, ja siihen on sitoutunut kunnan lisäksi 40 juvalaisyritystä sekä keskustan kehittämiseen erikoistunut yhdistys Juvantie ry.

Hankkeeseen lähdetään, koska kunnan mukaan juvalaiset yritykset ja kuluttajat kokevat syvää huolestumista keskustan tyhjien liiketilojen lisääntymisestä ja palvelujen vähentymisestä.

Kirkonkylällä on lopettanut yrityksiä ja siirtynyt esimerkiksi Vehmaan alueelle Viitostien ja 14-tien risteykseen.

Hanke tehdään laajassa yhteistyössä. Aluksi yritetään kääntää juvalaisten ostoskäyttäytymistä kotiin päin. Tavoitteena on, että juvalaiset löytävät Juvalta mahdollisimman paljon tarvitsemiaan tuotteita.

Yhtenä ideana on myös rakentaa oma mobiilisovellus, joka tukisi tavoitetta ostoseurojen pyörimisestä omassa kunnassa.

Juvan keskustaajaman ohitse lähinnä 14-tietä pitkin liikkuu normaalikesinä jopa 7 500 autoa päivittäin kohti Savonlinnaa. Tätä liikennevirtaa yritetään pysäyttää muun muassa isoilla mainosnäytöillä.

Tätä nykyä kirkonkylällä on runsaasti tyhjiä liiketiloja, ja hankkeessa ideoidaan pysyvää pop up -tilaa. Samaan liikehuoneistoon voisi tulla useita.

Hankkeen kesto on kaksi vuotta, ja sen on määrä alkaa tämän vuoden elokuussa.

Hankkeen pääpaino on keskustan kaupallisen toiminnan elvyttämisessä, ja siinä tarkastellaan myös muita keskustan elinvoimaisuuden osa-alueita, kuten ympäristön viihtyvyyttä.