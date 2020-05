Juvan kirjasto avasi ovensa viikkojen tauon jälkeen – lehtilukusali pysyy kiinni, eikä kirjastoauto liikennöi

Juvan kirjasto avasi ovet ensimmäisten joukossa heti eilen tiistaina. Juvan kirjanjohtaja Päivi Lehmusvuori sanoo, että kaikki Toenperän kirjastot Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella avasivat ovensa tiistaina kello 10.

Kirjaston ovet ovat auki uloslainausta varten Juvalla maanantaista perjantaihin kello 10-16.

Muu oleskelu kirjastossa ei ole sallittua. Kirjastoon ei voi tulla käyttämään esimerkiksi nettiä tai lukemaan lehtiä.

Lehtisukusali pysyy kiinni eikä kirjastoauto Jasso Toenperä ole liikenteessä. Kirjasto odottaa aluehallintoviraston ohjeita aukipitämisestä.

Kirjastot suljettiin koronaepidemian takia 18. maaliskuuta. Runsaan puolentoista kuukauden aikana esimerkiksi Juvalle kirjastoon on kertynyt pari kärryllistä kirjavarauksia. Käytännössä se tarkoittaa noin 150 kirjavarausta. Niiden noutaminen voi nyt alkaa.

Etelä-Savon seutukirjastossa Lumme-kirjastossa puolestaan varauksia on noin 1000. Kirjastojen yhteistyöverkostossa on mukana Toenperän lisäksi, Mikkelin, Savonlinnan, Mäntyharjun, Pieksämäen, Enonkosken, Heinäveden ja Varkauden kirjastot.

Toenperän kirjastossa Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella työntekijöitä ei tarvinnut lomauttaa sulun ajaksi. Tekemistä on riittänyt ja kirjastojen työntekijät ovat pitäneet lomiaan tai vaihtaneet lomarahojaan vapaaksi sulun aikana.