Juvan Reko-renkaassa jo yli 600 jäsentä – ”Koronakausi on tuonut ruokapiiriin uusia asiakkaita”

Juvalla Reko-päivä muuttui talven jälkeen. Nykyään myyntipäivä on perjantaisin kello 16-16.30. Toissa viikon perjantaina myyjiä oli kymmenkunta.

Tarjolla oli paikallisten tuottajien herkkuja hapankaalista puolukka-tosca-kakkuihin, kananmunista timjamibriossiin, kyytönlihasta valkosipulirouheeseen.

Varsinainen kaupankäynti Reko-kaupassa on yksinkertainen. Tuottaja ilmoittaa etukäteen Facebookissa myyntiin tarjotut tuotteet.

Juvan Reko-renkaassa mukana olevat kuluttajat tekevät tilauksensa Facebookissa ja noutavat tuotteet tuottajalta Juvan torilta.

Esa Takkinen oli hakemassa tilaamiaan kananmunia. Hän käy torilla parin viikon välein.

– Meillä on sellainen työnjako perheessä, että vaimo tilaa, minä käyn maksamassa ja hakemassa.

– Mutta samoilta tuottajilta saatamme ostaa tuotteita myös suoraan tilalta. Ollaan ostettu kyytön lihaa, mutta nyt on oli tarve kananmunista. Tällainen kaupankäynti on minusta hyvä juttu.

Sana Reko on lyhenne ruotsinkielisistä sanoista rejäl konsumtion, reilu kuluttaminen. Suomeen Reko rantautui seitsemisen vuotta sitten 2013.

Juvalla Reko-kauppa lähti todenteolla liikkeelle kolmisen vuotta sitten, kun Facebookin perustettiin Juvan Reko-ryhmä. Ryhmässä on yli 620 jäsentä.

Marjaana Pihlava oli myymässä Muurahaismäen tilan kananmunia.

– Reko-Juva oli aikaisemmin tiistaina. Nyt keväällä se muuttui perjantaiksi. Minusta muutos oli hyvä. Koronakausi on tuonut ruokapiiriin uusia asiakkaita. Tänään meiltä tuli myyntiin noin 30-kennollista kananmunia sekä vapaan kanan että ulkokanan munia. Ihmiset muistavat hyvin käydä hakemassa etukäteen tilaamansa kananmunat.

Tänä keväänä Juvan Rekoon tuli myyntiin ensi kertaa myös Vehmaan Teehuoneen leivonnaisia. Anni Tuokko sanoo asiakkaiden ottaneen hyvin vastaan Teehuoneen leivonnaiset.

– Kun pandemian takia jouduimme laittamaan liikkeen kiinni eikä sieltä saa muuta kuin take away- ja tilausruokaa, Reko-myynnin kautta löytyi ostajia erityyppisillekin leivonnaisille. Olemme olleet mukana joka perjantai, ja ihmiset ehkä viikonloppua varten enemmän tilaavatkin.

Hiismäen tilan Kari Hänniselle perjantai on tiukka kauppapäivä. Hän myy ensin tilansa tuotteita Juvalla ja kiirehtii Puumalaan. Torstaina Hänninen on vuoroviikoin Mikkelissä ja Savonlinnassa.

– Korona-aikaan lihakauppa on käynyt hyvin. Selvästi on huomannut, että Rekoon on tullut ihan uusia asiakkaita.

– Viikonloppua varten ihmiset yleensä ostavat lihaa enemmän kerralla. Meillä ehdoton suosikki on kyytön jauheliha. Sitä menee kaupaksi hyvin. Aikoinaan, kun suoramyyntiä aloitimme, kysyttiin paistia, mutta nyt jauheliha on suosikki. Mekin myymme nyt sitten paistijauhelihaa, Kari Hänninen sanoo.

Juvalainen Vladimir Airikainen valittelee myös Juvan ja Puumalan Reko-torien peräkkäistä ja tiivistä myyntiaikaa. Juvalta on nopeasti ajettava Puumalaan.

Airikaisen myyntipöydältä löytyi Wairikin hapankaalia, porkkana-valkosipulisalaattia ja kotimehuja.

– Asiakkaita voisi olla enemmänkin, mutta onneksi kesä on tulossa ja sää lämpenee. Tulin mukaan, kun tavallisessa kaupassa tavara on kiertänyt nyt keväällä aika huonosti, hän sanoo.