Lukio jatkaa etänä, Julia-palveluauto starttaa jälleen, kirjastosta voi lainata kirjoja ja ulkoliikuntapaikat ovat avautumassa

Vaikka Juvan perusopetus siirtyy maamme hallituksen päätöksen mukaisesti lähiopetukseen 14. toukokuuta, lukio jatkaa lukuvuoden loppuun saakka etäopetuksessa. Juvalla valmistaudutaan peruskoulujen avaamiseen lähes kahden kuukauden etäopetuksen jälkeen.

– Jokainen koulu on tehnyt omat suunnitelmansa siitä, miten ohjeistuksia toteutetaan käytännössä. Kouluilla on järjestelyt hyvällä mallilla: koulut ovat valmiita ottamaan lapset ja nuoret vastaan taas, kertoo sivistysjohtaja

Anne Haakana.

Niin Juvalla kuin muissakin kunnissa pääsääntöisesti lukuvuoden lopun kuljetukset hoidetaan voimassa olevilla sopimuksilla. Koulujen viestintäkanava Wilman kautta on toimitettu perheille tietoa kuljetuksista.

Juvan keskustaajamassa liikennöivä Julia-palveluauto liikennöi jälleen 14.5. alkaen. Se palvelee 29.5. saakka. Julia on asiakkaiden käytettävissä arkisin kello 9- 13. Tilausnumero on edelleen 0400 135 100.

Kesän jälkeen Julia liikennöi jälleen elokuun alkupuolelta lähtien. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Toenperän Juvan kirjastosta voi jälleen lainata kirjoja. Juvan kirjastosta voi noutaa varauksen tai lainata aineisto maanantaista perjantaihin kello 0-16. Kirjastojen ovissa on tarkemmat ohjeet, kuinka toimia. Lisätietoja lumme.finna.fi ja Juvan kirjaston asiakaspalvelu, puhelin 040 868 0519.

Myös ulkoliikuntapaikat voidaan Juvalla avata 14.5. Toukokuun loppuun

saakka on sallittu enintään 10 hengen kokoontumiset.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 250 miljoonaa euroa yksinyrittäjien tukemiseen koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Tuen suuruus on 2 000 euroa yrittäjää kohden. Juvalla tukea on haettu aktiivisesti.

– Meille hakemuksia on tullut 74. Olemme käsitelleet hakemukset tiimissämme

ripeästi ja saaneet maksuun jo 65, kertoo Juvan kunnan kehittämispäällikkö

Mika Kärki.

Kärki kertoo, että maakunnassa yksinyrittäjien tukea on haettu aktiivisesti. Päätöksiä

on tehty jo kaikissa kunnissa.

– Meillä Juvalla laadimme selkeän ohjeen hakijoille. Hakemukset on tehty pääosin hyvin, ja harvalta on tarvinnut pyytää lisäselvityksiä, kiittelee Kärki.

Hän muistuttaa, että tukipäätösten valmistelussa noudatetaan työ- ja elinkeinoministeriön säädöksiä, joita ovat muun muassa yritystoiminnan päätoimisuus, YELrekisteriin kuuluminen ja koronan todellinen vaikutus yritystoimintaan heikentävästi.

Kärki muistuttaa, että yrityksille korona vaikuttaa eri tavoin ja eri aikaan.

– Yksinyrittäjien tukea voi hakea yrityksensä kotikunnalta aina tämän vuoden syyskuun

loppuun saakka. Huomioon otetaan koronan vaikutukset 1.3.2020 alkaen enintään

31.8.2020 saakka. Kannattaa pitää tämä tukimuoto mielessä, kehottaa Kärki.

Ely-keskusten ja Business Finlandin kautta on myös saatavissa erilaisia tukia yrityksille

koronan aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin. Yrittäjien on myös mahdollista hakea

työttömyysturvaa määräajaksi te-toimistosta. Myös Finnvera rahoittaa yrityksiä.

Yrittäjän kannattaa keskustella rahoituksesta myös oman pankin kanssa. Lisätietoja

eri tukimahdollisuuksista on saatavissa Juvan kunnan internetsivujen lisäksi mm. työja elinkeinoministeriön sivuilta osoitteessa www.tem.fi/koronavirus/toimintaohjeitayrityksille.