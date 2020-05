Pääkirjoitus: Reko-renkailla edessä tulevaisuus

Reko-lähiruokarenkaat ovat todellakin vakiintumassa kiinteäksi osaksi kuluttajien ja lähituottajien kaupankäyntiä. Ne ovat Facebookissa toimivia yhteisöjä, joissa lähiruuan tarvitsijat ja tuottajat kohtaavat hyvin luontevalla tavalla.

Suomessa arvioidaan olevan parisensataa Reko-rengasta, ja Juvallakin Reko-rengas toimii aktiivisesti ja säännöllisesti, ja toiminta on laajentunut hyvällä tavalla.

Kuten Juvan Lehdessä tänään uutisoidaan, esimerkiksi parisen viikkoa sitten Juvan torilla oli myymässä tuotteitaan kymmenkunta tuottajaa. Ostajia oli useita kymmeniä.

Reko-renkaiden toimintaidea on fiksu ja maanläheinen. Sana Reko on lyhenne ruotsinkielisistä sanoista rejäl konsumtion, reilu kuluttaminen. Suomeen Reko rantautui seitsemisen vuotta sitten 2013.

Juvalla Reko-kauppa lähti liikkeelle kolmisen vuotta sitten, kun Facebookin perustettiin Juvan Reko-ryhmä. Ryhmässä on yli 620 jäsentä, ja se on oivallinen määrä.

Rekon tavoitteena on edistää pientuottajien eettisesti, mielellään luonnonmukaisesti tai geenivapaasti tuotetun, puhtaan lähiruoan kysyntää ja tuotantoa.

Rekossa myydään vain elintarvikkeita sekä ruokatuotannon suoria sivutuotteita, ja tavoitteena on, että kuluttajat ja tuottajat kohtaavat toisensa ilman välikäsiä.

On helppo veikata hyvää tulevaisuutta Reko-toiminnalle. Koronakriisi on lisännyt ihmisten yhteisöllisyyttä ja myös tietoisuutta siitä, että lähiruoka ja lähellä kasvatetut tuotteet ovat tätä päivää ja tulevaisuutta.

Janne Tiainen