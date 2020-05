Ammattilainenkin treenaa nyt etänä – Tuula Issakainen palasi entisen suosikkilajinsa pariin Facebookissa

Siinä missä esimerkiksi tapaamiset ystävien kanssa ja osalle kauppareissutkin, myös erilaiset liikuntamuodot ovat siirtyneet vahvasti verkkoon. YouTube-videopalvelu suorastaan pursuaa muun muassa lihaskuntoharjoituksia ja venyttelyvinkkejä. Facebookin kautta taas voi ottaa osaa esimerkiksi Facebook-live -joogatunneille.

Juvalainen fysioterapeutti ja personal trainer Tuula Issakainen löysi äskettäin Facebookin kautta uudelleen hänelle rakkaan zumban ja muiden vastaavien lajien pariin.

– Bongasin sattumalta, että tuttu zumbaohjaaja tarjoaa tanssillista liikuntaa nyt Facebookissa. Koska hänen videonsa ovat saatavilla milloin vain, voin itse päättää, minä päivänä ja mihin aikaan päivästä niitä katson. Halutessani voin katsoa vaikka useamman videon peräkkäin, Issakainen kertoo.

Issakainen tarjoaa sekä liikuntaan että ravintoon liittyvää etäohjausta myös itse. Hän on muun muassa laatinut aiemmin kuntosalilla lihaskuntoaan treenanneille asiakkailleen vaihtoehtoisia, kotiolosuhteisiin soveltuvia harjoitusohjelmia. Jos jokin liike sähköpostilla perille toimitetussa ohjelmassa mietityttää, Issakainen lähettää asiakkaalle itse kuvaamansa esimerkkivideon.

Näin siis toimitaan nykyisten asiakkaiden kanssa. Issakaisella on kuitenkin valmiudet myös täysin etänä tapahtuvaan uusien asiakkuuksien solmimiseen.

– Alkukartoitus voidaan tehdä asiakkaan toiveiden mukaan joko Skypella, WhatsAppilla tai puhelimitse. Sähköpostilla lähetän tarkemman kyselyn liittyen muun muassa uneen ja stressiin. Kuntotestikin on mahdollista tehdä suorassa kuvayhteydessä niin, että pystyn näkemään, miten asiakkaan testi sujuu.

– Kertyneen tiedon ja asiakkaan tavoitteiden mukaan tehdään sitten ohjelma liikunnan ja tarpeen mukaan myös ravinnon suhteen.

Vaikka koronarajoituksia ja -suosituksia ryhdyttäisiin pikapuoliin purkamaan, Issakaisen panostukset etänä tapahtuvaan ohjaukseen eivät ainakaan vähene. Päinvastoin, hän kertoo harkitsevansa jopa aiheeseen liittyvään koulutukseen osallistumista.

– Olen ihan tässä parin viime viikon aikana havahtunut siihen, että sellaista koulutusta olisi tarjolla. Tavoitteeni on, että pystyisin jatkossa toimittamaan verkkoon sellaista materiaalia, joka olisi laadukasta ja laajasti saatavilla, Issakainen hahmottelee.

– Kukaan ei sitä paitsi tiedä, miten pitkään korona kestää. Itse kunkin on oltava valmis muuttamaan toimintatapojaan. Onneksi erilaisia tapoja on tarjolla, joten miksi niitä ei hyödyntäisi ja samalla oppisi jotain uutta, hän pohtii.

Korona-aika on myös vahvistanut Issakaisessa jo pidempään kyteneen ajatuksen lähteä opiskelemaan psyykkistä valmennusta.

– Aika monella saattaa olla sillä (psyykkisellä) puolella lukkoja, jotka estävät elämäntapamuutoksen tekemisen. Joitain asioita on saattanut jäädä hiertämään jo lapsuudesta, hän mainitsee.

Toistaiseksi koronaviruksen vuoksi voimassa olevat rajoitukset ovat Issakaisen tuntuman mukaan muuttaneet ihmisten liikuntatottumuksia pääasiassa positiiviseen suuntaan. Hän kertoo iloitsevansa muun muassa siitä, kuinka etenkin ulkoliikunta näyttäisi kasvattaneen suosiotaan kaikenikäisten keskuudessa.

Liikunnalle näyttäisi nyt löytyvän aikaa entistä helpommin.

– Normiarki taitaa olla monelle kovin kiireistä, kun on sovittuja tapaamisia sinne ja tänne. Liikunta on siinä vaiheessa usein ikävä kyllä se, mistä ensimmäisenä tingitään, jos liikkuminen ei vielä tule niin sanotusti selkärangasta, Issakainen toteaa.