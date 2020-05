”Rakkaus kasvaa lasten mukana” – juvalaisen Katri Janhusen täydellinen äitienpäivä alkaa itse keitetyllä kahvilla

Äitiyden sanotaan muuttavan ihmistä. Etenkin esikoisen syntymä on elämänmuutos, jonka jälkeen harva asia näyttäytyy enää tismalleen samana kuin ennen.

Juvalaisen Katri Janhusen kohdalla äidiksi tuleminen merkitsi kyynelkanavien aukeamista.

– Minusta on tullut ihan todella herkkä. Esimerkiksi äitienpäiväkortit ja vastaavat itkettävät aina, hän tunnustaa.

Yksittäisistä liikutuksen hetkistä mieleen on jäänyt muun muassa tapaus 11 vuoden takaa, kun perheen isä toi kaksi vanhempaa sisarusta vierailulle äitinsä ja perheen uusimman jäsenen luokse synnytyssairaalaan.

– Mieheni oli pukenut isommat lapset samanlaisiin paitoihin. Itkuhan siitäkin tuli, Katri Janhunen hymyilee muistolleen.

Sittemmin Janhusille suotiin vielä neljäskin lapsi. Perheen kotona Juvan Paatelassa asuu näin nykypäivän mittapuulla mitaten kokonainen suurperhe.

Katri-äidin ja Jouni-isän lisäksi siihen kuuluvat nyt jo 15-vuotiaaksi ehtinyt Oona, 13-vuotias Taneli, 11-vuotias Severi ja 8-vuotias Iina sekä pihassa viipottavat Luka-koira ja kaksi kissaa. Koko porukan syömisistä, pyykeistä ja kodin siisteydestä huolehtiminen vaatii paitsi aikaa myös vaivaa. Onneksi arjen pyörittäminen ei ole yksin äidin vastuulla.

Janhusilla kaikki auttavat toinen toistaan.

– En välttämättä ole se pullantuoksuinen äiti, mutta haluan lasten oppivan, että kotona tehdään omin käsin juuri esimerkiksi ruokaa. Haluamme mieheni kanssa lasten ottavan osaa ja saavan sitä kautta valmiuksia omaan elämäänsä, Katri Janhunen kertoo.

Hänelle äitiys näyttäytyy sekä pysyvänä että muuttuvana, sekä ihanana että vaativana.

– Rakkaus lapsia kohtaan elää ja kasvaa heidän mukanaan. Tärkeintä on olla läsnä, mikä ei aina ole helppoa. Lapsille joutuu asettamaan rajoja, eikä aina voi olla kivaa, mutta toisaalta muutenhan mikään ei tuntuisi miltään, Katri Janhunen pohtii.

Janhusilla on tapana viettää paljon aikaa keskenään. Normaalioloissa yhteinen aika keskittyy iltoihin ja viikonloppuihin, mutta koronaviruksen vuoksi asetettujen rajoitusten ja suositusten takia perheenjäsenet majailevat nyt saman katon alla lähes ympäri vuorokauden.

Myös vastuiden määrä on kasvanut, ainakin vanhemmilla. Palkkatöiden lisäksi perheen äiti käyttää päivittäin runsaasti aikaan muun muassa etäkoulua käyvien lastensa motivoimiseen, läksyissä auttamiseen ja ruoan valmistamiseen.

– Isommilla lapsilla on omat Wilma-tunnukset, joiden kautta he löytävät itse omat koulutehtävänsä. Nuoremmilla ei ole omia tunnuksia, joten jää minun tehtäväkseni huolehtia heidän tehtävistään, Katri Janhunen kertoo.

– Ja vaikka koitan pitää kiinni säännöllisistä ruoka-ajoista, niin koko ajan tuntuu, että joku on jääkaapilla, hän naurahtaa.

Jatkuva yhdessäolo alkaa pikku hiljaa verottaa myös itse kunkin kärsivällisyyttä muita kohtaan. Katri Janhusen mukaan heillä odotetaankin jo innolla viikon päästä maanantaina koittavaa kouluun paluuta.

– Olen ihan hyvilläni siitä, että koulut taas alkavat. Lasten on hyvä nähdä kavereitaan ja opettajien on hyvä nähdä, että missä vaiheessa kukin lapsi opinnoissaan menee, hän toteaa.