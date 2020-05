Itä-Suomen kolmen maakunnan OP Kodit yhdistyvät – uuden yhtiön on määrä aloittaa ensi vuoden alussa

0

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Suur-Savon OP Kodit yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka nimeksi tulee OP Koti Itä-Suomi. Tavoitteena on, että uusi yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa.

–Asunto- ja kiinteistömarkkinat ovat samanlaisten muutosten kohteena Itä-Suomen kolmen maakunnan alueella ja keskuskaupungit kasvavat alueellisen muuttoliikkeen myötä. OP Kotien toimialueet ovat myös osin päällekkäiset ja voimien yhdistäminen antaa meille aikaisempaa paremmat mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin ja parantaa palvelukykyämme Itä-Suomessa, sanoo Pohjois-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö.

– Yhdessä meidän on helpompi vastata tulevaisuuden haasteisiin ja voimme tarjota asiakkaillemme kilpailukykyiset ja monipuoliset palvelut myös nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Pohjois-Karjalan Osuuspankin toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen toteaa, että isompi kokonaisuus mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen esimerkiksi metsätilojen välitykseen.

– Hallinnollisen työn vähentyminen lisää kilpailukykyämme ja mahdollisuuttamme panostaa aikaa vielä enemmän asiakkuuksien hoitoon. Tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme.