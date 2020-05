Seurakunta alkaa väljentää rajoituksia – kirkon penkissä saa istua ja ehtoolliselle jonottaa vain etukäteen merkityissä paikoissa

0

Juvan seurakunta alkaa pikku hiljaa avata toimintaansa, ja seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan valtioneuvoston ohjeistusta 50 hengen kokoontumisrajoitusta sekä hygienia- ja turvaväliohjeistuksia sekä Mikkelin hiippakunnan piispan antamia ohjeita.

Kirkkoon merkitään jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa etukäteen seurakuntalaisille istumapaikat, joissa on huomioitu turvavälit.

Perhekunnat voivat istua lähempänä toisiaan, mitä turvaväli muutoin edellyttäisi.

Jumalanpalvelukset toimitetaan Juvan kirkossa. Koikkalan kirkossa ja Vuorenmaan seurakuntakodilla seurakunnan toiminta on tauolla syystoiminnan alkuun saakka.

Ehtoollisjumalanpalveluksien vietto on mahdollista Juvan kirkossa. Ehtoollisen viettäjien suojelemiseksi kirkossa ehtoollisen viettäjän ja ehtoollista jakavan papin välissä on pleksisuoja.



Ehtoolliselle jonottamista varten lattiaan merkitään paikat, joilla odotetaan jonon siirtymistä eteenpäin. Ehtoollinen jaetaan kirkon etuosassa pääkäytävän päässä lattiatasolla. Sama pappi jakaa niin leivän kuin viinin.

Ehtoollisvieras saa ehtoollisleivän käteensä, samoin ehtoollispikarin, jonka hän ehtoollisen nautittuaan palauttaa lähellään sijaitsevaan koriin. Ehtoollisella käytetään kirkossa normaalistikin käytettäviä ehtoollispikareita. Ehtoollispikarit tiskataan normaalisti.

Virsikirjoja on jaossa 50 kappaletta, ja tilaisuuden päätteeksi kirjat kerätään erilliseen laatikkoon, jossa ne ovat karanteenissa vähintään 72 tuntia ennen seuraavaa käyttöä. Ennen virsikirjan ottamista desinfioidaan kädet kirkossa olevalla käsidesillä.