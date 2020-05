Juvalaisillekin apua Porukalla-hankkeesta – ruokakasseja suoraan kotiovelle, henkistä tukea kriisikeskuksen kautta

0

Kuuden eteläsavolaisen kunnan yhteisen Porukalla! -hankkeen kautta tullaan jakamaan tukea noin 175 000 euroa Juvan, Mikkelin, Mäntyharjun, Hirvensalmen, Kangasniemen ja Pertunmaan alueella.

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Mikkelin kaupunki ja taloudellinen tuki toimintaan tulee Euroopan sosiaalirahastolta. Suurin osa tuesta muodostuu ruoan jakelun kautta, mutta myös henkiseen hyvinvointiin on saatavilla apua.

– Idea, että asiat tehdään yhdessä ja verkostona, on toteutunut hyvin. Essote, alueen kunnat, yhdistykset ja pienet yritykset ovat lähteneet todella hyvin mukaan, kertoo hankkeen verkoston kokoamista ja hakemuksesta vastannut Meijän Mikkelin projektipäällikkö Hannu Korhonen.

Lapsiperheiden tuki tuotetaan Viola ry:n kautta yhteistyössä Hopen ja muiden alueen toimijoiden kanssa kuuden kunnan alueella.

Konkreettisesti apu tarkoittaa ruokakassien viemistä suoraan kotiovelle, puuhakassien toimittamista, tukea ja välineitä harrastustoimintaan sekä lisäksi yhdistysten tarjoamaa henkistä tukea.

Lapsiperheiden tukeen poikkeusoloissa on varattu 58 000 euroa. Ruokajako toteutetaan ViaDian kautta.

Alueelle perustetaan ruokapankkeja, joihin kauppojen hävikkiruoka kerätään ja jaetaan asukkaille.

Ruokapankit perustetaan Juvalle, Mikkeliin, Ristiinaan, Anttolaan, Haukivuorelle, Hirvensalmelle, Mäntyharjulle, Pertunmaalle ja Kangasniemelle.

ViaDia hoitaa ruoan keräämisen ruokapankkeihin alueen kaupoista, ja paikalliset toimijat jakavat ruokakassit eteenpäin. Kauppojen ylijäämäruokaa toimitetaan verkostona asiakkaille puolen vuoden aikana noin 26 000 kassillista.

Lisäksi asiakkaiden tarpeiden mukaisia tarvikekasseja jaetaan Toivon Kammarin kautta 3000 euron arvosta.

Ruokajakoon poikkeusoloissa varattu summa on 50 000 euroa. Mikkelin Kriisikeskus ry tuottaa alueen asukkailla henkistä tukea palkkaamalla hankkeen ajaksi uuden työntekijän ja kehittämällä avun saavutettavuutta digitaalisien alustojen kautta.

Lisäksi Kriisikeskus tarjoaa Porukalla! -hankkeen vapaaehtoisille keskustelumahdollisuuksia oman jaksamisen tueksi. Kriisiauttamiseen poikkeusoloissa varattu summa on 35 000 euroa.