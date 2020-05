Kaivossuunnitelmat huolestuttavat ihmisiä Juvalla – ”asukkaat ovat tyrmistyneitä siitä, että luontoarvoiltaan rikkaaseen alueeseen kohdistuu toistuvaa ja määrätietoista malminhimoa”

0

Saimaan pohjoisen selän, Luonterin, ja Etelä-Juvan alueen asukkaat ovat eri medioille toimittamansa tiedotteen mukaan tyrmistyneitä siitä, että luontoarvoiltaan rikkaaseen alueeseen kohdistuu toistuvaa ja määrätietoista malminhimoa.

Kaivoslakiin on parhaillaan tekeillä muutoksia. Tämä on kiihdyttänyt kaivostoimintaan tähtäävien yritysten toimia niiden edistäessä omia lupaprosessejaan. Lakimuutoksen odotetaan tiukentavan lupaehtoja merkittävästi. Myös maametallien, kuten nikkelin, maailmanmarkkinahintojen nousu kasvattaa kiihkoa kaivostoiminnan käynnistämiseen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt varauspäätökasen Suomen Malmitutkimus Oy:lle. Päätös antaa yritykselle oikeuden tehdä tutkimuksia malmiesiintymien löytämiseksi Juvan Koikkalan alueelta Etelä-Savossa. Seudulla on tehty tutkimuksia ja malminetsintää jo 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa.

Suunnitelmista ovat huolissaan niin asukkaat, maanomistajat, matkailuyrittäjät kuin vapaa-ajan asukkaat. Koikkalan kyläyhdistys on ryhtynyt ensimmäisten joukossa toimiin hankkeen torjumiseksi.

– Emme hyväksy kaivostoimintaa alueella edes tutkimus-, kehittämis- tai suunnitelmatasolla, sanoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anu Korpikallio tiedotteessa.

Hänen mukaansa riskit ovat liian suuret.

– Jos tänne tulee avolouhos, pelto- ja järvimaisemat muuttuvat kymmenien hehtaarien laajuiseksi kuumaisemaksi kraattereineen.

Tiedotteen mukaan Malmitutkimus Oy:n lupa kohdistuu runsaan 90 neliökilometrin suuruiselle alueelle, joka rajautuu suojeltuun vesistöön. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että malmiesiintymiä ulottuu myös vedenalaisille alueille.

Juvan ja Anttolan välissä sijaitseva Luonteri on suojeltu Natura-alue ja yksi saimaannorpan pesimäalueista. Alueen metsät ja rannat ovat tunnettuja myös linnustostaan.

Kaivostoiminnan toteutuminen vaarantaisi luonnon lisäksi sekä alueen maatalouden että matkailuelinkeinon. Kesäisin asukasmäärä moninkertaistuu, ja seutu elää pitkälti vapaa-ajan asukkaistaan.

Luomulihakarjaa Puhakkalan tilalla kasvattava juvalainen yrittäjä Joel Puhakainen pelkää elinkeinonsa puolesta.

– Tutkittava alue käsittää useamman maatilan peltoja. Se on todellinen riski yritystoiminnalle. Pellot ja metsät ovat yrittäjille tärkeä elinkeino. Tuntuu, ettei omaisuudella ole mitään suojaa näissä tilanteissa, hän toteaa tiedotteessa.

Lontoossa asuva yrittäjä Miisa Mink on myös huolissaan tilanteesta. Hänen sukujuurensa ulottuvat Juvan Pihlajasaloon, missä Mink viettää perheensä kanssa lomiaan.

– Suomi on vihdoin alkanut näkyä maailmalla onnellisena maana, jossa arvostetaan luontoa, järviä ja metsää. Kaunis järvimaisema on keskeinen elementti mainetyössä, johon on satsattu kymmenien vuosien ajan. Toteutuessaan nikkelikaivos suojellun järven rannalla romuttaisi Suomi-brändin.

Miisa Minkin aloitteesta kaivostoiminnan vastustajat ovat järjestäytymässä Saimaa ilman kaivoksia -hankkeen nimissä.