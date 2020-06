Kuosmalan koulu halutaan muuttaa kylätaloksi – lakkautettavalle koululle halutaan jatkoa kyläläisten keskuudessa

0

Juvan Kuosmalan kyläläisten keskuudessa on syntynyt toive muuttaa Kuosmalan lakkautettava koulu kylätaloksi, kun kiinteistö on vapautunut opetuskäytöstä.

Kuosmalan kyläyhdistys järjestää torstaina 11. kesäkuuta avoimen yleisötilaisuuden, jossa kartoitetaan kyläläisten kiinnostusta koulurakennuksen säilyttämiseen heidän käytössään.

Tilaisuus pidetään Kuosmalan koululla alkaen kello 18. Martat järjestävät osanottajille kahvitarjoilun. Tilaisuudessa noudatetaan koronatilanteen edellyttämiä turvallisuusohjeita.

Kyläläisten mielestä koululla on ollut suuri merkitys kylän harrastustoiminnalle. Koululla ovat kokoontuneet niin martat ja partiolaiset kuin Järvi-Saimaan kansalaisopiston opiskelijat ja liikuntaryhmät. Koulu ja sen pihapiiri tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan ja kulttuuriharrastuksiin. Kylältä puuttuu riittävän suuri tila, jossa voitaisiin järjestää esimerkiksi perhejuhlia tai muita tilaisuuksia.

– Kuosmalan kylällä on erinomainen sijainti uudistuvan viitostien ja Saimaan välissä. Alueelle on rakennettu viime vuosina paljon omakotitaloja ja kylä on saanut uusia asukkaita. Nyt olisi tärkeää turvata kylän elinvoima varmistamalla edellytykset harrastustoiminnan jatkumiselle, kyläläisten tiedotteessa todetaan.

Yleisötilaisuuteen on kutsuttu alustajiksi Koikkalan osuuskunnan varapuheenjohtaja Reija Immmonen ja Ruralia-maaseutuinstituutin koulutussuunnittelija Tytti Klen.

– Yhtenä varteenotettavana mahdollisuutena kylätalohankkeen toteuttamiseen nähdään taloa ylläpitävän yleishyödyllisen osuuskunnan perustaminen. Liittymällä osuuskuntaan ja maksamalla liittymismaksun halukkaat voivat osoittaa tukensa hankkeelle. Osuuspääomana saadut sijoitukset käytetään omarahoituksena kiinteistön hankintaan ja tilojen kunnostamiseen. Lisäksi on tarkoitus hakea RaJuPuSu Leader-hankerahoitusta. Talon muutostöihin tarvitaan myös paljon talkoolaisia. Esimerkiksi talon ulkomaalaus on pahasti rapistunut.

Eniten kysymyksiä herättävät kiinteistön korkeat ylläpitokustannukset. Lämmitettäviä tiloja on paljon, ei kuitenkaan lehtiuutisissa mainittua 20 000 neliötä. Luku tarkoittanee tontin pinta-alaa, joka on 2 hehtaaria.

Koulun tontti ulottuu kapean maasuikaleen kautta Voipää-järven rantaan, missä on kevytrakenteinen rantasauna. Kunta on kaavaillut rantatontin irrottamista omaksi rakennuspaikaksi, jolloin koulukiinteistön hinta voisi olla kohtuullisempi.