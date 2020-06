Essote ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy lisäävät yhteistyötä Juvalla – yhtiö on saanut myös yt-neuvottelunsa päätökseen

0

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy ovat sopineet lisäyksistä osapuolten väliseen toistaiseksi voimassa olevaan palvelusopimukseen.

Uusina osa-alueina Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Essotelle vanhuspalveluiden tukitöitä Juvakodilla sekä Tirrolantien ryhmäkodilla. Lisäksi Juvan hyvinvointikeskuksella palvelua lisätään vuodeosastojen potilasruokailuihin liittyen.

Vanhuspalveluiden tukityöt tarkoittavat esimerkiksi pyykkihuoltoa, ruokavaunujen käsittelyä sekä astioiden pesua. Tehtävään koulutettavat hoiva-avustajat tekevät siis pääsääntöisesti avustavia tehtäviä, jotta hoitajat voivat keskittyä enemmän varsinaiseen hoivatyöhön.

Hoiva-avustajan tehtävänkuva muokkautuu joustavasti yksikön toiminnan tarpeiden mukaisesti. Juvakodille sekä Tirrolantien ryhmäkodille varataan alkuvaiheessa kaksi henkilöä maanantai-sunnuntai päivävuoroon, mikä tarkoittaa yhteensä noin kolmen henkilön lisäystä Järvi-Saimaan Palveluille viikonloput, lomat ja sijaisuudet huomioiden.

Juvan hyvinvointikeskukselle Järvi-Saimaan Palvelut varaa puolestaan lisäresursseja vuodeosastojen ruokailujärjestelyihin. Käytännössä uudet tehtävät suunnitellaan osaksi nykyisen puhtauspalvelutiimin työnkiertoa ja tiimiä vahvistetaan kahdella henkilöllä.

– Yhteistyötä näillä molemmilla osa-alueilla kokeiltiin koronavirustilanteeseen liittyen. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:llä vapautui tilapäisesti työvoimaa toisaalta ja sitä ohjattiin joustavasti Essoten käyttöön. Kokemukset olivat hyviä ja molemmin puolin heräsi ajatus käytännön jatkamisesta myös normaaliolosuhteissa. Hoiva-avustaminen sekä potilasruokailuissa avustaminen soveltuvat hyvin meidän toimintakulttuuriimme. kommentoi Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n puhtauspalvelupäällikkö Marita Penttinen.

– Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa olemme tehneet jo pidemmän aikaa hyvää yhteistyötä. Siivouspalveluissa sekä Essotella että JSP:llä on muun muassa käytössä samat ohjelmat siivoustyön mitoitukseen ja laaduntarkkailuun. Siivouspalvelutehtävät ovat muutoksessa ja tehtäväkuvia muokataan organisaation tarpeeseen. JSP:llä on organisaationa osaamista tukitehtävien hallinnasta ja sen työvoima on sitoutunutta ja osaavaa. Tämä uusi osa-alue on hyvä jatkumo aikaisemmalle yhteistyölle, kommentoi Essoten ravinto- ja siivouspäällikkö Marjukka Hokkanen.

Järvi-Saimaan Palveluiden yt:t päätökseen

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 28.5.

Työnantaja käyttää harkinta-aikaa päätöksien tekemiseen. Päätökset tehdään kesän ja syksyn aikana

vaiheittain sitä mukaan kuin asioita selviää. Harkittavana on erityisesti se, onko muuta työtä tarjota irtisanomisen vaihtoehtona.

Aikanaan neuvottelukutsussa kerrottiin työnantajan alustava käsitys, jonka mukaan yhtiön henkilökuntaa saatetaan

vähentää enintään 9 henkilöllä. Tämä käsitys tarkentui neuvottelujen kuluessa: työnantaja harkitsee 1 – 5

henkilön irtisanomista tämän vuoden aikana.

Yt-neuvottelut koskivat toiminnan suunniteltua uudelleenjärjestelyä ja supistamista liittyen Juvan kunnan

kasvatus- ja koulutuspuolen linjauksiin ja erityisesti Martti Talvela -kampuksen käynnistymisen tuomiin

vaikutuksiin Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimittamiin palveluihin ja sen seurauksena yhtiön henkilöstöön.

Lisäksi neuvottelut koskivat toiminnan suunniteltua uudelleenjärjestelyä ja supistamista Sulkavan keittiön

toiminnassa johtuen volyymin laskusta ulosmyynnin osalta.

Ajallisesti ensimmäisenä yhtiöön vaikuttaa Kuosmalan koulun lakkaaminen 31.7.2020. Martti Talvela –

kampuksen käynnistyminen sekä tiedossa oleva Sulkavan keittiön ulosmyynnin supistuminen vaikuttavat

31.12.2020 lukien.