Pääkirjoitus: Tästä alkaa uusi ja erilainen kesäkausi

0

Tämänvuotinen Juvan Lehden Kesälehti esittelee laveasti, mitä kaikkea Juvalla voi tehdä kesäaikaan.

Jutuissamme ja kaupallisissa mainoksissa kerrotaan, millaisia mahdollisuuksia kesänviettoon löytyy. Niitä löytyy yllättävän paljon ja yllättävän läheltä. Ei tarvitse lähteä kauaksi kokeakseen mieleenpainuvia elämyksiä.

Juvalta löytyy ihastuttavia retki- ja patikkakohteita, ja tuttu Oravareittikin on voimissaan. Eikä kaikkia juvalaisia tapahtumiakaan ole peruttu: monia näyttelyjä järjestetään, ja esimerkiksi Partalan Kuninkaankartanon alueelle kannattaa mennä tutustumaan museohin ja näyttelyihin.

Koronaviruksen aikakausi, joka yhä jatkuu, on muuttanut monia asioita ihmisten ajatuksissa ja arvostuksissa. Perhekeskeisyys, läheisyys ja vaikkapa oman paikkakunnan matka- ja retkikohteet ovat nousseet arvoon arvaamattomaan.

Korona-aika on ollut ja oletettavasti jatkuu ahdistavana vielä pitkään, mutta toivottavasti se jättää meihin sellaisia jälkiä, että alamme arvostaa omaa lähiseutuamme ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Myös Juvan Lehden Kesälehti on tänä vuonna erilainen. Se on tiivis paketti pääasiassa lukujuttuja erilaisista ihmisistä, koska ymmärrettävästi tapahtumajuttujen osuus on tänä vuonna vähäisempi. Erilaisia kokoontumisrajoituksia on edelleen voimassa, ja ne säätelevät toimintaa kunnissa.

Juvan Lehti toivottaa kaikille lukijoilleen hyvää ja mahdollisimman terveellistä kesäaikaa.

Sen lisäksi, että Juvan Lehden Kesälehti postitetaan tilaajille ja kesäasukkaille, sen voi lukea koko kesän ajan myös verkkosivujemme kautta. Lisäksi tuttuun tapaan Kesälehti on kesän ajan telinejakeluissa useissa pisteissä Juvalla.

Janne Tiainen

Juttu on julkaistu Juvan Lehden kesälehdessä. Pääset lukemaan koko kesälehden ilmaiseksi täällä!