Juvan ensimmäiset vuokrapyörät toimivat mainiosti maastossa – Hasamäen rinneyrittäjä laajensi yritystoimiaan pyöräilyyn

Juvan Hasamäen rinneyrittäjänä tunnettu Mika Kankkunen laajentaa yritystoimiaan myös pyöräilyyn. Kankkunen aloittaa Juvan ensimmäisen pyörävuokraamon.

– Kun talvi oli mitä oli, nyt on turisteille ja juvalaisille myös kesäistä viihdykettä ja puuhasteltavaa.

Kankkusen yhtiö Mika Ilmari Oy hankkii Juvalle vuokrattavaksi kymmenkunta sähköavusteista polkupyörää. Pyörät ovat kenen tahansa vuokrattavissa, mutta ainakin jokunen pyörä sijoittuu Juva Campingille siellä majoittuvien vuokrakäyttöön.

– Pyörät ovat paksurenkaista niin sanottua fatbike-mallia. Niillä sopii ajella myös maastossa ja tiellä. Pyörissä on sähkömoottori avustamassa polkijan matkantekoa.

Tutummin läskipyöräksi kutsutussa pyörässä on leveät 4-5 tuuman, voimakkaasti kuvioidut renkaat. Leveä rengas kulkee hyvin pehmeällä hiekalla ja maastossa. Leveä rengas ja matala rengaspaine antavat pyörölle hyvän pidon ja sähkömoottori avustaa polkemisessa.

Mika Kankkusen mukaan talvella myös lumessa ajaminen onnistuu. Tosin kesällä lumikelejä toivottavasti ei ole tarjolla.

Juvan ensimmäisen pyörävuokraamon toimintaidea syntyi ihan Kankkusen omassa päässä. Rinneyrittäjä on halunnut myös ympärivuotisempaa toimintaa.

– Kun Juvalla vaellus- ja retkireittien opastusta ja viitoitusta ollaan ehostamassa ja reiteistä löytyy myös karttapohjia, ajattelin niille tarjota muutakin kuin pelkän patikoinnin mahdollisuuden. Mikä on mukavampaa kuin retkeillä maastossa sähköpyörällä.

Sähköavusteisten läskipyörien vuokraaminen tiivistää myös juvalaisten matkailuyrittäjien yhteistoimintaa.

Tarkoitus on virittää yhteistyötä eri majoittajien kanssa. Läskipyörät ovat majoitustiloja vuokraavien yritysten ja sitä kautta vieraitten käytössä. Soitto pyörävuokraamoon ja Kankkunen tuo pyörän paikalle.

– Olemme ideoineet muun muassa Juvan Oravareitin kanssa sellaistakin mahdollisuutta, että retkiporukasta osa voi lähteä melomaan ja ne, jotka eivät halua meloa, voivat läskipyörällä pyöräillä taukopaikalle, Kankkunen sanoo.

Mika Kankkunen sanoo, että pyörävuokraamolla ei ole varsinaisesti kiinteää vuokrauspistettä vielä tänä kesänä.

Pyörän varaaminen on onnistuu pääasiassa puhelimen avulla, mutta Mika Ilmari Oy:llä on suunnitelmia Hasamäen alueen saamisesta ympärivuotiseen käyttöön. Investointien suunnittelu on vielä kesken.

Juttu on julkaistu Juvan Lehden Kesälehdessä. Pääset lukemaan koko Kesälehden ilmaiseksi klikkaamalla tästä!