”Kun verkon heittää silloin, tulee köllikkäahvenia” – lue Juvan Urheilukalastajien puheenjohtajan Erkki Hännisen vinkit kesäkalastukseen

Juvan Kaskiissa asuva Erkki Hänninen on pitkän linjan kalamies: hän on kalastanut eri välineillä aina 1950-luvulta lähtien.

– 1950-luvulla kalastettiin ensiksi isän kanssa, ja siitä lähtien olen kalastanut verkoilla.

– Nuorena ollessa virveliäkin heittelin ja kiertelin rantoja, mutta se on nyt jäänyt pois.

Erkki Hänninen johtaa Juvan Urheilukalastajia, jossa on jäseniä runsaat sata.

– Nuoria ei ole oikein saatu mukaan, yksi huippunuori Toni Kämäräinen meillä on mukana, ja hän on pilkkinyt nuorten sarjoissa kaksi SM-mitaliakin.

Muutoin jäsenet ovat enemmän ja vähemmän ukkoutuvia ja akkautuvia. Uusia nuoria on yritetty saada mukaan vuosittaisilla tapahtumilla: pilkkitapahtumalla talvella ja onkitapahtumalla kesällä.

Hänninen kalastaa kesäisin katiskoilla ja verkoilla. Hän pitää pyydyksiä kahdella järvellä eli Sulajärvellä ja Siikajärvellä. Kesäisin Hännisen päälaji on verkkokalastus.

Pyyntivälineet vaihtuvat saaliin mukaan, ja Hänninen pyytää esimerkiksi muikkua 18-millisellä verkolla ja lahnaa 100-millisellä verkolla.

Hänninen pyydystää perinteisiä luonnonkaloja. Tällä hetkellä siikaa on hyvin molemmissa järvissä, ja kuhaa on yritetty istuttaa, mutta sen kannat eivät ole vielä kasvaneet kunnolla. Myös muikkua löytyy Siikajärvestä, mutta ei niinkään Sulajärvestä.

Erkki Hänninen pitää ahventa erinomaisena kalana, ja ennen muuta keväällä ja alkukesästä se on hyvä katiskakala.

Sen sijaan kesällä ainakin heinäkuussa ahvenen pyytämiseen verkoilla sisältyy se neuvo, että lämpimien vesien aikana verkot kannattaa laskea puolen päivän jälkeen ja nostaa ne illalla noin seitsemän maissa.

– Silloin ahven ei kerkiä kuolla verkkoon, ja ahven liikkuu tuona aikana parhaiten. Kun verkon heittää silloin, tulee hyviäkin saaliita eli köllikkäahvenia.

Ahventa on hyvä pyytää noin 40-millisellä verkolla, niin onnistuu saamaan kunnon körmyniskoja.

Erikoinen luonnonilmiö Erkki Hännisen mukaan on se, että kuinka lahna tietää tulla kudulle aina silloin, kun tuomi aloittaa kukintansa.

– Niin pitkään kun olen 60 vuotta kalastellut, niin tämä ilmiö on toistunut. Kun tuomi rupeaa kukkimaan, silloin pitää mennä verkot heittämään.

Tuomen kukinta on aikaistunut, ja puhkeaa kukkaan aika usein toukokuun 15. päivään mennessä.

Kalastus on Erkki Hännisen mielestä hyvää ajanvietettä, ja lisäksi hän pitää tärkeänä, että kala on erittäin hyvää ravintoa.

– Lisäksi minä muun muassa itse paulotan verkot, olen tehnyt sitä yli parikymmentä vuotta.

Hänninen arvostaa myös särkeä ruokakalana. Siitä tulee aivan yhtä hyvä kalakukko kuin esimerkiksi ahvenesta.

– Savonlinnalainen torikauppias Sirkka Makkonen tekee kalakukkoja särjestä, ja hän kävi meiltä hakemassa isoista onkikisoista kalat kahtena vuonna.

– Tänä keväänä sanoin vaimolle ensimmäisen kerran, että kokeillaanpas särkikukkoa. Ja se on ihan yhtä hyvä – toki makuasiat ovat makuasioita, mutta särkeä kannattaa toden teolla hyödyntää kalakukon valmistuksessa.

Isompi särki on suolakalana erittäin hyvä samoin kuin purkitettuna se on herkullista evästä.

Särjellä on ollut suuri rooli myös niinä vuosisatoina, kun Suomea koettelivat katovuodet.

– Kun olivat isot katovuodet, särki toimi pelastuksena ihmisille. Särki on pelastanut vuosisatojen aikana paljon ihmishenkiä järviseudulla, tietää Hänninen, joka tunnetaan myös tarkkana historian tuntijana.

Ankarat sääolosuhteet, sodat ja muut mullistukset ovat kautta aikojen aiheuttaneet puutetta ruuasta Suomessa. Tunnetuimmat nälänhädät Suomessa ovat suuret kuolonvuodet 1695–1697, joiden aikana kuolema korjasi väestöstä lähes kolmanneksen, ja suuret nälkävuodet 1866–1868, jolloin väestöstä jopa kymmenesosa menehtyi nälkään ja kulkutauteihin.

Haukeakaan Erkki Hänninen ei aliarvosta. Siitä saa esimerkiksi lihamyllyn lävitse laskettuna erinomaisia pihvejä, kun muistaa vaan ensin päästää isoimmat ruodot pois.

– Isommankin hauen saa kyllä fileoitua ruodottomaksi, kun on taitoa ja tarpeeksi terävät veitset.

Erkki Hänninen syö monipuolisesti eri luonnonkalalajeja, mutta aivan kärkeen hän nostaa ahvenfileen.

– Se on miltei maukkain, näin voidaan sanoa. Sen kun pyörittelee mukavasti ruisjauhossa, ja vähän suolaa päälle, niin se on herkkua. Samoin pienemmistäkin onkiahvenista tulee makoisa kalakeitto.

Erkki Hänninen kertoo, että alkukesään mennessä hänen perheessään on nautittu peräti seitsemää eri luonnonkalalajia. Hän kehottaakin ihmisten lisäävän kalankäyttöä ruokataloudessaan.

