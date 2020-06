Juvan Lehti kysyi, Juvan kunnan kummipelaajat vastasivat – lue juvalaislähtöisten pesistaitureiden kommentit koronasta ja tulevasta kaudesta

0

Miesten Superpesiksessä on eletty viimeiset pari kuukautta erittäin suuren epävarmuuden aikaan. Alkuperäisen suunnitelman mukaan sarjakauden 2020 piti alkaa toissapäivänä, mutta siitä jouduttiin luopumaan jo huhtikuussa. Nyt tavoitteena on päästä aloittamaan pelit heinäkuun alussa.

Juvalaislähtöisiä pelaajia nähdään tänä kesänä neljässä eri joukkueessa. Teemu Rouhiainen pelaa Hyvinkään Tahkon riveissä, Konsta Hyötyläinen taas Imatran Pallo-Veikoissa, Ville Lantiainen Siilinjärven Pesiksessä ja Konsta Kurikka Sotkamon Jymyssä. He kaikki ovat myös Juvan kunnan kummipelaajia.

Nelikon harjoituskausi on ollut monessa mielessä poikkeuksellinen, mutta intoa ja itsevarmuutta ei nuorilta miehiltä puutu. Itse asiassa korona-ajasta onnistutaan löytämään jopa muutamia positiivisia puolia.

1. Miten koronarajoitukset ovat vaikuttaneet valmistautumiseesi tulevaan Superpesiskauteen?

Teemu Rouhiainen: Suurin muutos on tullut tottakai treenaamiseen, joka on pääsääntöisesti tapahtunut yksin.

Konsta Hyötyläinen: Harjoittelumäärät eivät ole juurikaan tippuneet edelliseen kevään verraten. Kohtuullisen lämpimät kelit ovat mahdollistaneet laadukkaan harjoittelun ulkona ja kunto on oikein hyvä kesää ajatellen. Toki joukkueen yhteisiä harjoituksia ei ole ollut ja harjoituspelit jäivät pelaamatta, siltä osin valmistautuminen on muuttunut.

Ville Lantiainen: Totta kai se on hieman vaikuttanut valmistautumiseen, varsinkin kun koko sarjan pelaaminen oli epävarmaa vielä jokunen viikko sitten. Harjoittelu on kuitenkin sujunut melko normaalisti, sillä ulkona soveltamalla pystyy tekemään todella hyviä treenejä, toki hieman keleistä riippuen.

Konsta Kurikka: Vaikutus kauteen valmistautumiseen on ollut haastavampaa sen vuoksi ettemme ole päässeet harjoittelemaan joukkueen kanssa yhdessä pitkään aikaan ja hiomaan kuvioita kuntoon kuten edellisinä vuosina.

2. Miltä tuntuisi ajatus tyhjille katsomoille pelaamisesta?

TR: Kyllähän se olisi outoa, koska yleisö tuo peliin kuitenkin tunnelman.

KH: Ei se hirveästi ajatuksena sytytä. Pelaajat pelaa kuitenkin katsojille ja faneille, ja ainakin itse saan katsojista lisävirtaa ja näyttämisenhalua. Sen lisäksi se ei ole seurojen talouden kannalta edes kannattavaa. Tarvittaisiin ulkopuolista rahoittajaa, jotta seurat ei joutuisi pahimmassa tapauksessa konkurssiin.

VL: Tyhjille katsomoille ei olisi mitään järkeä pelata.

KK: Tietynlainen fiilis pelaamisesta häviää mikäli katsojia ei ole mutta mielummin pelattaisiin ilman katsojia kun jätettäisiin pelaamatta.

3. Millaisia ajatuksia Itä-Länsi-ottelun peruuntuminen herättää?

TR: Lajin näkyvyyden kannalta iso menetys, mutta pelaajan näkökulmasta kuitenkin näen tärkeämpänä saada sarjapelit käyntiin.

KH: Valitettava mutta järkevä ratkaisu tässä tilanteessa. Eiköhän kuitenkin vuoden päästä kyseinen tapahtuma toteuttamaan!

VL: Toisaalta harmittaa, mutta toisaalta se on hyvä ja järkevä päätös taudin leviämisen kannalta.

KK: Yksi kesän hienoimmista pesäpallotapahtumista jää pois varmasti monille pesäpallon ystäville kova kolaus.

4. Mikä on oma fyysinen kuntosi?

TR: Fysiikkapuolen on saanut pidettyä hyvällä mallilla. Juostua tulee kevään aikana normaalistikkin paljon itsekseen ja voimatasoja on saanut pidettyä yllä kotikuntosalilla.

KH: Fyysinen kuntoni on erinomainen. On saanut levätä harjoitusten välissä kunnolla, sillä opiskelut muuttuivat etäopinnoiksi koronan vuoksi. Näin ollen on palautunut hyvin ja olen pysynyt terveenä. Toki hieman pitänyt treenailla kelien mukaan, sillä täällä Jyväskylässä kaikki sisäliikuntapaikat ovat olleet kiinni.

VL: Kunto on hyvä, korona ei ole vaikuttanut treenaamiseen merkittävästi, jopa virkistänyt kun on joutunut kehittelemään uudenlaisia juttuja.

KK: Joukkueharjoitukset ovat jääneet pois mutta olemme päässeet harjoittelemaan fysiikkaa sekä lyömään 2-4 hengen porukoissa. Fyysinen kunto tällähetkellä hyvä.

5. Miten henkisesti kuormittavaa korona-aika on urheilijalle?

TR: Ei sitä ole voinut liikaa alkaa stressaamaan asialla, johon ei pysty paljoa itse vaikuttamaan. Taloudellista huolta ei ole ollut, koska päivätyöt ovat jatkuneet normaalisti.

KH: Totta kai aika on ollut henkisesti kuormittavaa, koska asiat ovat auki ja lopullisia päätöksiä joutuu edelleen odottamaan (esimerkiksi kauden läpivieminen). Ja olen joutunut olemaan huolissani myös toimeentulostani, sillä palkanmaksu loppui kuin seinään. Tämän johdosta olen hakenut kesälle ”oikeita töitä”, sillä opiskelijana kesällä saatavat tulot ovat erittäin merkittäviä toimeentulon kannalta.

VL: Onhan se hieman kuormittavaa, mutta tällä hetkellä ei vielä suurta hätää ole.

KK: Kyllähän tämä haastavaa aikaa on kun ei ole varmuutta milloin aloitetaan pelaamaan vai aloitetaanko ollenkaan. Taloudellista toimeentulosta ei ole vielä ollut huolta.

6. Millaisessa iskussa arvioit joukkueesi olevan?

TR: Jokainen joukkueessa on varmasti pitänyt huolen siitä, että pallo kun nousee ilmaan, ollaan valmiita pelaamaan. Olemme laittaneet tavoitteeksi mitalin ja sitä kohti tehdään joka päivä töitä.

KH: Me saatiin kovat vahvistukset tälle kaudelle kun Toivolan Juho, Jussilan Tuomas ja Hämäläisen Ville tulivat Redseihin. Sen lisäksi koin talviharjoittelumme laadukkaammaksi kuin viime kaudella, joten odotukset ovat korkealla jos vaan pelaamaan päästään. Kova halu on päästä pudotuspeleihin ja on varmasti saavutettavissa tänä kesänä.

VL: Joukkue on hyvässä iskussa ja odottavaisin mielin lähdetään kauteen.

KK: Joukkue on hyvässä kunnossa kaikki ovat tehneet töitä korona-ajasta huolimatta ja odottavaisin miettein odotamme päätöksiä. Yksi tavoite ollut syksystä saakka joukkueella: Suomenmestaruus.

7. Mitä odotat itseltäsi Superpesiskaudella 2020?

TR: Odotukset on itsellä korkealla ja tavoitteena on edetä lähemmäs sarjan huippua. Täytyy saada talven kova työ näkymään kentällä ja sitä kautta pelattua ehjä sekä tasaisempi kausi.

KH: Viime vuosi oli todellinen läpimurtoni isossa roolissa ja olen siihen tyytyväinen. Haluan pystyä kuitenkin vielä parempaan ja odotan tasaisempaa suorittamista pelistä toiseen. Tavoitteeni on auttaa kaikin mahdollisin keinoin joukkue pudotuspeleihin ja mahdollisimman pitkälle siellä.

VL: Odotan tasaista kautta sisä- ja ulkopelin osalta.

KK: Odotan auttavani joukkuettani kohti tavoitettamme. Hyvää henkilökohtaista kautta myöskin odotan. Jatketaan siitä mihin viime vuonna jäätiin henkilökohtaisesti.

8. Miten näet urasi tämän kauden jälkeen?

TR: En ole vielä sen pidemmälle miettinyt, mutta tavoite on pelata vielä useita kausia kunhan kroppa pysyy mukana.

KH: Toivon mukaan korona ja sen aiheuttamat poikkeusolot eivät kaada seuroja konkurssiin ja pelaajapalkkiot pysyisivät mahdollisimman lähellä entisiä. Pelihaluja on edelleen ja koen, että parhaat pelivuodet ovat edessäpäin. Tuleva seura on myös vielä aivan auki, sillä neuvottelut ovat jäissä koronan johdosta.

VL: Mennään askel kerrallaan eteenpäin.

KK: Sotkamossa jatkan tämänkin kauden jälkeen. Tulevaisuutta on vaikea arvioida.

9. Miten elämäsi pesäpallon ulkopuolella on muuttunut koronan vuoksi?

TR: Lisännyt huomattavasti kotona oloa ja netflixin kulutusta.

KH: Yleensä kevät on ollut minulle kiireellistä aikaa pelien ja opintojen takia. Opinnotkin muuttuivat etäopiskeluksi, joten on saanut rauhoittua ja latailla akkuja tulevaa varten. Sen lisäksi olen hyvin sosiaalinen tyyppi, minkä takia fyysisten kontaktien välttäminen ei ole ollut itselle helpoimmasta päästä.

VL: Ei oikeastaan mitenkään, opintoja pystyn suorittamaan normaalisti loppuun koronasta huolimatta.

KK: Varmaan suurin muutos on ollut pesäpallon ulkopuolella se että kavereita tulee nähtyä rajoitetummin ja julkisilla paikoilla hengailtua vähemmän. Suuria muutoksia ei ole aiheuttanut.

10. Millainen suhteesi Juvaan on nykyään?

TR: Pukukopissa olen ylpeästi Juvalainen ja vaadinkin pelipäivinä ruoskaa soimaan. Muutaman kerran vuodessa tulee käytyä, mutta mielellään kävisi useamminkin. Tapahtumia ja uutisia tulee seurattua Juvan Lehdestä.

KH: Minulla on erittäin lämpimät suhteet Juvaan, sillä siellä asuu vanhempani, sukulaisia ja hyviä kavereita! Kerkeän käymään Juvalla parin kuukauden välein, mutta tulevana kesänä minuun saattaa törmätä siellä useamminkin. Tottahan toki seurailen paikkakunnan tapahtumia ja erityisesti kasvattajaseurani Juvan nuorisopesiksen otteita.

VL: Juvalla tulee käytyä aina kun hyvä väli sattuu kohdalle ja kyllä Juvan Lehti tulee luettua aina kun kotona käyn.

KK: Juvaan on aina lämpimät suhteet tykkään käydä Juvalla ja aika usein siellä tulee käytyä mikäli harjoitusohjelmat mahdollistavat sen. Valmennusjohto antaa myöskin mahdollisuuden Juvalla käymiseen koska sielläkin voi harjoitella ja saa vähän irtautua arkisesta toiminnasta ja nähdä tärkeitä perheenjäseniä.

