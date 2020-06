Juvan näyttelykesä avautuu huomenna – tarjolla laaja kattaus historiaa ja taidetta Blenheim-muistoista meduusoihin

0

Juvan Partalan Kuninkaankartanon alueen näyttelyt tarjoavat tänäkin kesänä monipuolisesti nähtävää ja koettavaa. Näyttelyt ovat auki kesäkuun 9. päivästä lähtien.

Juvan museoon tulee esille Jukajärven jäältä talvisodan aikana operoineista Blenheim-pommikoneista kertova näyttely, ja se on täydentynyt muutamilta osiltaan siitä, kun se oli esillä alkuvuodesta Wehmaan kartanon tiloissa.

Lisäksi museoon laitetaan esille juvalaisten Seppo Närhen, Irja Janhusen ja Raija Erosen sodan ajan kuvista, korteista, kirjeistä ja postimerkeistä koottu näyttely, jossa on usean vitriinin verran pääasiassa talvi- ja jatkosodan aikaista materiaalia.

Galleria Kuninkaankartanossa museon lähettyvillä on tänäkin kesänä esillä usean taiteilijan töitä.

Juvalaisen kuvataiteilijan Kari Kärkkäisen töiden aiheena on ilmastonmuutos.

– Päätön toimintamme maapallolla saa ilmaston ja meret lämpenemään, yksi seuraus siitä on meduusojen lisääntyminen. Ne ovat vallanneet myös turistirannikoita. Näyttelyssä meduusa-aihe symboloi ihmisen itselleen tuottamaa epämieluista muutosta. Meduusa ei ole syyllinen, vaan se edustaa luonnon haurautta ja kauneutta, joka olisi meidän syytä ottaa vakavasti.

Taiteilija Reija Palo-ojan maalauksissa maisemallisuus yhdistyy kiinnostukseen tutkia maalauksen ambivalenttia tilallisuutta, maalauksen moninaisia eleitä sekä immateriaalista vaikutelmaa.

– Kokonaisuudessa korostuu luottamus maalauksen ilmaisuvoimaan, sekä ajallisuus, omaehtoisuus ja herkkyys. Näyttely pohjautuu viitteellisen teeman ympärille, jossa henkilökohtainen sekä havainnot maailman tapahtumista vertautuvat ohikiitävään hetkeen, hän toteaa.

Reija Palo-oja on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2001. Valmistumisestaan asti hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin.

Juvalaisen valokuvaajan Peter Strebelin töissä yöllinen lumimyrsky on muuttanut vuoriston maisemat yllättäen valkoiseksi satumaailmaksi.

– Pilvistä säteilevä aurinko antoi lumisille kasveille tuoreen lumipuvun hohteen. Aurinko sai lumen hitaasti sulamaan niin, että kuvausvaiheessa tilanne muuttui jatkuvasti. Lumi takertui akrobaattisesti kasveihin kiinni ja putoili auringonpaahteessa hitaasti maahan. Syntyi hienoja luonnonvaraisia graafisia luomuksia.

Museolla on esillä myös Mullankaivajat-hankkeen tuotoksia.

Juuret syvällä Juvan kylissä, Mullankaivajat –hanke toteutui Juvalla vuonna 2019 Suomen Kulttuurirahaston tuella.

Hankkeeseen osallistuivat kaikki Juvalla koulua käyvät ikäluokat. Sen aikana koululaiset tutustuivat lähiympäristöönsä arkeologisten menetelmien avulla.

Hankkeen teemoja otettiin osaksi monialaista opetusta.

Hankkeesta vastasivat Johanna Kuusisto, Juha Ruohonen ja Kirsi Vertainen.

Juttu on julkaistu Juvan Lehden kesälehdessä. Pääset lukemaan koko kesälehden ilmaiseksi täällä!