Kansanedustaja Ano Turtiainen: Malminetsintälupia myönnetty saimaannorpan pesimäalueelle – Tukes toimii asiassa vastuuttomasti

Tukes on tehnyt varauspäätöksen, jolla Suomen Malmintutkimus Oy saa etsiä Pohjois-Savosta natura-alueelta malmia. Kansanedustaja Ano Turtiainen (ps.) jätti asiasta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen, jonka allekirjoitti myös 25 muuta alueen maanomistajaa.

Päätös herätti monissa närää, sillä alueella esiintyy uhanalaisia eläimiä ja luontolajeja. Suojeltavia eläinlajeja ovat muun muassa saimaannorppa ja liito-orava.

– Esimerkiksi saimaannorpan kohdalla alueen kaivostyöt voivat uhata koko alueen norppakantaa, sillä erityisesti pesimäaikana norppia ei saisi häiritä. Saimaannorppa on erittäin uhanalainen eläinlaji, jota esiintyy vain Suomessa. Olisi todella vastuutonta edesauttaa tämän harvinaisen eläinlajin katoamista. Myös liito-oravan elinolo Suomessa on pahasti vaarantunut, valituksessa perustellaan.

Valituksessa kerrotaan, että alueella on myös paljon vesistöjä sekä vakituisia että vapaa-ajan asuntoja. Valituksessa vaaditaan, että luvassa on tarkat ehdot siitä, miten tutkimusaikana ja mahdollisen kaivostoiminnan alkaessa vesistön puhtaus, eläinten ja luonnon olot sekä maataloustoiminta turvattaisiin.

– Päätös koskettaa myös alueen metsätaloutta. Alue on erittäin laaja maantieteellisesti, joten mahdollinen kaivostoiminta vaikuttaisia laajasti alueen metsänomistajien sekä maatalouden elinkeinojen harjoittamiseen. Päätös vaikuttaisi myös alueen virkistyskäyttöön.

-Maatalous on hyvin paikkaan sidottua. Tämä tarkoittaa, ettei yritystä vain voi siirtää toiselle paikalle toimintaan, vaan toiminta on siellä missä on peltoalaa.

Turtiainen kertoo, että uhanalaisten lajien lisäksi hän on huolissaan metsätaloudesta ja monikansallisen yhtiön vastuullisuudesta ja syyttää Tukesia vastuuttomasta päätöksenteosta asiassa.

– Luonnonvarojen kohdalla olisi erityisen tärkeää, että voitot päätyisivät suomalaisten hyväksi ja että yhtiön toiminta on vastuullista ja Suomen lakeja kunnioittavaa. Monikansallisten yhtiöiden kohdalla asiassa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, jotta korvausasiat ja ympäristökysymykset kuin itse työtkin tulee hoidettua asiallisesti, Turtiainen perustelee.

-Tukes toimii asiassa vastuuttomasti jättämällä huomioimatta näin painavia seikkoja. Odotan Tukesin pyörtävän päätöksen nyt, kun nostimme heille nämä asiat esille, Turtiainen vaatii.