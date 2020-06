Demokraatti: Valtakunnansyyttäjä aloittaa tutkinnan Juvan Ano Turtiaisen twiittailusta – ”asiassa voisi mahdollisesti olla kysymys kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikoksesta”

0

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoo Demokraatti-lehdelle että hän on määrännyt esitutkinnan toimitettavaksi juvalaisen kansanedustajan Ano Turtiaisen twiittailusta.

– Koska tämä twiitti on ymmärrettävissä rasistiseksi, niin mielestäni on tärkeää, että tässä kuullaan myöskin Turtiaista itseään. Sen takia selvittämisintressi on tärkeä ja esitutkinta pitää aloittaa, Toiviainen kertoo Demokraatille.

Toiviainen sanoo, että on syytä epäillä, että asiassa ”voisi mahdollisesti olla kysymys kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikoksesta”.

Ensiksi poliisi aloitti esitutkintalain mukaisen esiselvityksen sen arvioimiseksi, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja onko esitutkinta aloitettava. Esiselvityksessä poliisi arvioi asiaa rikosnimikkeiden kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja kunnianloukkaus tunnusmerkistöjen kannalta.

Esiselvityksen lopputulos on, että asiassa ei ole poliisin mukaan syytä epäillä kumpaakaan rikosta eikä poliisi käynnistänyt esitutkinta.

Turtiainen julkaisi viime viikolla viestipalvelu Twitterissä kuvan Yhdysvalloissa poliisin käsissä kuolleesta George Floydista. Julkaisu herätti pahennusta ja johti Turtiaisen erottamiseen perussuomalaisten eduskuntaryhmästä.