”Meillä on Saimaa lähellä ja huikeat kohteet patikoijan ulottuvilla” – matkailusihteeri Rauli Koistinen kannustaa juvalaisia retkelle lähiluontoon

Retkeily ja luontomatkailu sävyttävät koronakesää. Niiden suosio on suorastaan räjähtänyt, kun korona rajoittaa liikkumista.

– Kun tämä aika on monella tapaa epävarmuuden sävyttämää, liikkuminen luonnossa avartaa mieltä ja antaa ihmisille mahdollisuuden purkaa koronakevään eristäytyneisyyden tunnetta, selittää Juvan kunnan matkailusihteeri Rauli Koistinen retkeilyn suosiota.

Juvalainen luonto tarjoaa liikkujalle maisemillaan, monivivahteisella järviluonnollaan ja rauhoittavilla luotopoluillaan mielen vireyttä ja sielun avartamista. Tänä kesänä monesta polusta ja reitistä on tarjolla myös ajantasaistetut kartat.

– Meillä on Saimaa lähellä ja huikeat kohteet ihan patikoijan ulottuvilla. Tänä kesänä reittien ja polkujen opastusta on parannettu. On tehty uusia painoksia retkeilykartoista, tehty pyöräilyreittikarttoja ja merkitty uudelleen patikointipolkuja luontoon.

– Oravareitti on tuttu melojille ja varmasti tunnetuin ja suosituin reitti Juvalla. Jos vesitilanne on hyvä ja Oravareitin koskissa vettä, Oravareitti tarjoaa melojille unohtumattomia vesielämyksiä ja erämaaluonnon rauhaa. Oravareitistä löytyy kartta verkosta. Laminoitua karttaa on mahdollisuus ostaa myös itselleen.

Rauli Koistinen tunnustaa olevansa retkeilyihminen myös vapaa-aikanaan. Hän on kymmenkunta vuotta kolunnut juvalaisia luonto- ja retkeilykohteita ihan omasta mielenkiinnostaan – mutta myös työnsä puolesta.

– Lounais-Juvalla on Hiidenmaan polut. Viime kesänä sitä kunnostettiin eri sidosryhmien ja kunnan kanssa yhdessä ja merkittiin polkua maastoon. Samalla polkuja raivattiin ja viittoja uusittiin. Kun edellinen Hiidenmaan polkujen kartta on 15 vuoden takaa, niin nyt on tulossa ulos ihan uusi ajantasainen ja painotuore kartta patikoijille ja luonnossa liikkujille.

Hiidenmaan polkureitin kokonaispituus on 55 kilometriä. Juvan puolelta reitti alkaa Siikakoskelta. Mikkelissä alkupää on Neitvuoren alueella. Reitti kiertelee Saimaan Luonterin maisemissa. Sen varrella on useita laavuja ja levähdyspaikkoja. Kierrokseen voi halutessaan varata aikaa viikon tai pari tuntia.

– Sarkasvuorella ja Sarkaslammella on myös yksi patikointireitti. Reitin kulkeminen on huima elämys ja erittäin vaikuttava varsinkin sellaisille, jotka eivät ole aiemmin alueella liikkuneet. Se on vaihtelevaa kalliomaastoa ja alueella on kirkasvetiset kalliolammet ihan äärellään. Reitti on kolmisen kilometriä ja menee Sarkasvuoren kalliomaalauksille asti. Reitti on vaativa eikä sovi lapsiperheille. Siellä on kokeneellekin patikoijalle vaativia paikkoja, Koistinen varoittaa.

Hän sanoo, että kesäksi on tarkoitus saada karttaan myös polkupyöräreittejä. Kevään aikana kunta on neuvotellut muun muassa yksityisteiden tiekuntien kanssa pyöräilyreittien käytöstä ja kartoittamisesta.

Tarkoitus on kesäkuun puoliväliin mennessä saada myös Juvan pyöräilyreiteistä karttapohjat pyöräilijöiden käyttöön.

– Kun Juvalla on sähköavusteisia pyöriä ja niiden vuokraaminenkin alkaa, on hyvä tarjota myös pyörillä liikkuville valmiit kartoitetut reitistöt.

– Pyörällä liikkumisessa reitti itsessään ei ole tärkeä, vaan ne maisemat ja palvelut, joita reitin varrella on. Nähtävyydet, palvelut, käyntikohteet, uimapaikat, kodat ja laavut – kaikki tällainen kiinnosta pyöräilijää. Ja jos reitti on vielä jotenkin teemoitettu, esimerkiksi makureitti tai kyläkierros, se houkuttelee pyöräilemään. Tällaisilla teemoilla olemme merkinneet reitistöjä karttoihin.

Juvalaiseen historiaan pääsee tutustumaan kahdellakin eri luontokierroksella. Partalassa Kuninkaankartanosta alkaa Gottlundin kierros. Se esittelee Juvan kirkonkylän kulttuurihistoriallisia kohteita ja luonnonnähtävyyksiä. Polku kiertelee Salajärven ranta-alueita pitkin, kiertää Hattulanniemellä ja jatkuu Pappilan Ylämäelle.

Kierros on merkitty Juvan apilatunnuksin ja esittelee opastauluin kierroksen varrella olevia kohteita, puustoa ja nähtävyyksiä. Reitin varrelta löytyy myös paikka, josta Juvan Risti on löydetty.

Juvan Risti on ristiretkien aikainen Partalan pellolta löydetty riipus. Se on valamalla valmistettu ja toinen puoli rististä on yksityiskohtaisesti koristeltu. Alkuaineanalyysin perusteella siinä on tinaa, hopeaa ja kuparia.

Vastaavanlaiset riipukset ovat Suomessa ajoittuneet noin 1000 vuoden päähän. Juvan Ristissä kuitenkin on viitteitä sekä läntisistä että itäisistä riipuksista. Partalan pellolta vuonna 2016 löytyneen riipuksen mallin mukaan tehtiin tyylitelty Juvan 575-juhlavuoden tunnus ja koru.

Partalan Kuninkaankartanon alueella on oma pieni polkunsa. Sen varrella on älypuhelimen QR-koodilukijan avulla mahdollisuus saada kohteista lisätietoa suoraan puhelimeen.

Myös Pattoin perintötalo ympäristöineen ja maisemineen avaa näkymän 1800-luvun elinkeinoihin ja elämäntapaan. Perintötalon tiluksilla on aikoinaan harjoitettu kaskiviljelyä ja karjanhoitoa. Perintötalo rakennuksineen on lähes alkuperäisessä asussaan.

Pattoilta alkaa luontopolku Kettulan tielle ja Jukajärven rantaan. Polusta on valmistumassa kartta. Rauli Koistisen mielestä polku on myös sillä tavalla mielenkiintoinen, että polku kulkee laidunta pitkin karjasillalle.

– Se on sillä tavalla erityislaatuinen silta, että esimerkiksi lampaat eivät suostu menemään sillan yli. Pattoin ympäristö on muutenkin suojelualuetta. Se avaa kulkijalle kuvan koskemattomasta metsästä. Kuusimetsästä ei ole korjattu pois edes takavuosien myrskykaatoja.

