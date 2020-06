Mikä ihmeen geopark? – Juvalta niitä löytyy neljä, joista yksi keskelta kirkonkylää

0

Juvalta löytyy neljä aivan valloittavaa Geopark-tutustumiskohdetta, ja niissä jokaisen kannattaa pistäytyä.

Kohteet ovat suhteellisen helposti saavutettavissa, ja opastuskin niihin toimii. Lähin Juvan Geoparkeista sijaitsee aivan kirkonkylän keskustassa.

Juvan kunta kuuluu jäsenenä Saimaa Geopark -verkostoon yhdessä seitsemän Saimaan alueen kunnan kanssa.

Saimaa Geoparkin jäsenkunnat ovat Juva, Sulkava, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Puumala, Lappeenranta ja Mikkeli.

Geoparkin keskeinen tavoite on lisätä alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta avaamalla alueen geologista perintöä ja tuomalla se osaksi paikallisyhteisöjen elämää.

Geopark-kohteet edustavat parhaimmillaan lähimatkailua, ja jokaisen kansalaisen on helppo ne saavuttaa. Juvalla kohteita on neljä, ja kaikissa Geopark-kunnissa niitä on runsas määrä.

Geoparkien tavoitteena on alueiden kestävä taloudellinen kehittäminen geoturismin avulla. Matkailullisen vetovoiman näkökulmasta geopark-alueet ovat rinnastettavissa kansallispuistoihin ja UNESCOn maailmanperintökohteisiin, vaikka geopark ei olekaan suojelualue.

Juvan kunnan taajamasta katsoen lähin Geopark sijaitsee kirkonkylällä.

Kohteen nimi on ”Juvan taajaman drumliini”, ja Juvan alue kuuluu laajaan Pieksämäen drumliinikenttään, joka on syntynyt viime jääkauden aikana.

Mannerjäätikön virtaus alueella oli hyvin voimakasta, minkä vuoksi jäätikön pohjalla kulkeutunut aines kerrostui virtaviivaisiksi selänteiksi eli drumliineiksi, joiden suuntaus kuvastaa jäätikön liikesuuntaa.

Juvan alueella drumliinien korkeus vaihtelee tuskin havaittavista pinnanmuodoista selänteisiin, joiden korkeus voi olla jopa 20 metriä. Esimerkiksi Juvan kirkko on rakennettu lähialueen kivistä drumliinin hännän päälle.

Toinen Geoparkeista on Sarkaslammen kalliomaasto. Ristilammen ja Sarkaslammen kallioalueita hallitsevat 30-50 metriä vedenpinnan yläpuolelle nousevat jyrkänteet ja niiden väliin jäävät laaksot, jotka kuvastavat alueen kallioperän murros- ja ruhjevyöhykkeiden kulkua.

Kallioiden pääkivilaji on granaattipitoinen kiillegneissi, jossa on graniittia suoniaineksena sekä paikoin laajempina alueina. Sarkaslammen kalliojyrkänteissä on nähtävissä hirveä ja venettä esittävät kalliomaalaukset, joiden lisäksi Ristilammen itärannan pegmatiittijyrkänteen kvartsipitoisessa osassa on esihistoriallinen kvartsilouhos.

Kolmas Geoparkeista on Enkelinpesä, joka on suuren suonigneissilohkareen halkeillessa syntynyt luolaryhmä. Siihen kuuluu lippaluola sekä pari lohkareen läpi vievää rakoluolaa.

Enkelinpesä on osa merkittyä polkuverkostoa, ja kohteen yhteydessä on pieni maja sekä nuotiopaikka ja penkkejä kalliolipan alla.

Enkelinpesä on yhtenä nähtävyytenä Metsänväkitaipaleen varrella. Metsänväkitaipale on retkeilyreitti, jolta on yhteys Neitvuoren maisemiin johdattelevalle Hiidenkierrokselle.

Viimeisin mutta ei vähäisin Juvan Geoparkeista sijaitsee Karihiekalla.

Karihiekka on Luonterin vesistön itäosassa sijaitseva hiekkaranta. Se muodostaa 300 metriä pitkän kaaren, jonka pohjoispää kääntyy kapeana särkkänä kohti ulappaa.

Karihiekka sijaitsee Uimasalossa, ja sinne käännytään Viisalanmäentieltä.

