Säätiedotus lupaa juhannukseksi jopa hellettä – poliisi tulee valvomaan juhannuksen viettoa niin taajamissa kuin taajamien ulkopuolella

Säätiedotus on luvannut juhannusviikonlopuksi aurinkoista ja lämmintä säätä, jopa hellelukemiin voidaan päästä. Lämpimien kelien myötä myös uimavesien lämpötilat ovat kohonneet ja mieli tekee rannalle tai muuten vesille.

– Kuluva alkuvuosi on ollut korona -viruksesta johtuen hyvinkin erilainen. Niin on myös tuleva keskikesän juhla, koska suurin osa perinteisistä juhannusjuhlista on peruttu koronaviruksesta johtuen, sanoo ylikomisario Hans Vuoti Itä-Suomen poliisilaitokselta.

– Itä-Suomessa juhannusta juhlitaan nyt todennäköisesti enenevissä määrin mökeillä vesistöjen äärellä ja todennäköisesti keskustojen ravintoloissa. On hyvinkin oletettavaa, että juhannus tulee olemaan poliisille ja muille viranomaisille erittäin vilkas, koska aurinkoinen ja lämmin sää saa perinteisesti ihmiset liikkeelle, Vuoti arvelee.

– Poliisi tulee valvomaan juhannuksen viettoa niin taajamissa kuin taajamien ulkopuolella ja vesillä ollaan niin ikään valvomassa, jotta kaikki sujuu sielläkin hyvin. Poliisin toivomus on, että alkoholin nauttimisessa ollaan maltillisia, koska useimmiten viranomaisyhteydenotot johtuvat liiallisen alkoholin käytön tuomista ikävistä seuraamuksista, Vuoti muistuttaa.

– Juhannuksen jälkeinen maanantai on mukavampi kohdata ilman viranomaisyhteydenottoja. Kaikki me varmasti tiedetään ja toivottavasti myös muistetaan, että päihtyneenä ei kannata lähteä uimaan tai muutenkaan vesille. joten vietetään juhannus vastuullisesti kanssaihmisiä kunnioittaen. Sen me halutessamme osaamme, Vuoti jatkaa.

Poliisi haluaa osaltaan muistuttaa, että taistelu korona -virusta vastaan ei ole vielä ohi.

– Toivomme, että jokainen edelleen noudattaa annettuja viranomaisohjeita: huolehditaan käsihygieniasta, pidetään kanssaihmisiin fyysistä etäisyyttä, mutta henkistä läheisyyttä, ei kokoonnuta suurissa ihmisryhmissä sekä pidetään huolta itsestämme ja läheisistämme.