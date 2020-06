Liikenne voi moninkertaistua Itä-Suomessa pääteillä torstaina juhannuksen aatonaattona – poliisi valvoo teillä ja vesillä

0

Liikenne voi moninkertaistua Itä-Suomessa pääteillä torstaina juhannuksen aatonaattona, muistuttaa poliisi.

Poliisi arvioi liikenteen olevan vilkkaimmillaan torstaina puolestapäivästä iltaan. Paluuliikenteen huippu osunee sunnuntai-iltapäivään. Paluuliikenne tulee olemaan kesälomien alkamisesta johtuen menoliikennettä hiljaisempaa.

– Poliisi valvoo meno- ja paluuliikenteessä erityisesti ajonopeuksia, ohituksia ja ajoetäisyyksiä, sanoo ylikomisario Petri Pahkin Itä-Suomen liikennepoliisista.

Perinteisen nopeusvalvonnan rinnalla käytössä on automaattinen liikennevalvonta. Pahkinin mukaan kameroilla tuetaan perinteistä ajonopeuksien valvontaa ja poliisin nopeusvalvonnalta liikenevä aika käytetään muun muassa ajotapavalvontaan sekä liikenteen sujuvuuden seurantaan.

Juhannusliikenteessä rattijuoppojen määrä on lähes kolminkertainen alkutalven vastaavan pituiseen aikaan verrattuna. Useampana peräkkäisenä päivänä käytetty alkoholi saattaa vaikuttaa siten, ettei ajoon lähtevä kuljettaja välttämättä tiedosta omaa tilaansa ja tapauskohtaisesti promilleja voi olla veressä vielä paljonkin.

– Epävarmoissa tapauksissa kannattaa siirtää matkalle lähtöä suosiolla siten, että välissä on kokonainen selvä päivä, neuvoo Petri Pahkin. Juhannusaattona ja juhannuspäivinä poliisi keskittää rattijuopumusvalvontaa muun muassa mökkiliikenteeseen.

Poliisi valvoo myös vesiliikennettä. Valvonnalla pyritään ensisijaisesti vähentämään ruorijuopumuksia ja lisäämään pelastusliivien käyttöä. Vuosittain vesillä hukkuu Suomessa noin 170 -250 henkeä.

– Veneilyonnettomuuksissa lähes kaikki hukkuneet olisivat pelastuneet, mikäli olisivat käyttäneet pelastusliivejä ja olisivat olleet selvin päin, Petri Pahkin kertoo.

Sääennusteet lupaavat kaunista juhannussäätä lähes koko maahan. Se tarkoittaa vesillä poliisille enemmän töitä. Tehtävien määrä riippuu hyvin paljon säästä – huonossa säässä veneilijöitä ei ole niin paljon ja tehtäviäkin on vähemmän.

– Toisaalta huonolla kelillä ne vähäisetkin tehtävät ovat sitten vaativampia, Pahkin sanoo.

Niin mökkirannassa kuin veneessä kannattaa olla yksinkertaisia pelastusvälineitä, kuten ämpäri tai kanisteri, käden ulottuvilla.

– Toiveemme on, että tänä juhannuksena yksikään ei huku. Tämä on mahdollista, kun nautitaan vesillä liikkumisesta turvallisesti ja selvinpäin sekä pidetään huolta itsestämme ja läheisistämme, Petri Pahkin korostaa.

– Vinkit juhannusta vesillä viettäville ovat samat kuin aina muutenkin vesille lähdettäessä. Liivit päälle ja korkki kiinni! Ja lisään listaan vielä huolellisuuden, varovaisuuden ja muiden vesilläliikkujien huomioimisen! Muistetaan myös vesikulkuneuvon päällikön velvollisuudesta huolehtia kulkuneuvossa mukana olevien varusteista ja turvallisuudesta, Pahkin listaa.

Juhannusliikenteessä menehtyy ja loukkaantuu neljän päivän aikana ennätysmäärä ihmisiä vuodesta toiseen. Juhannusviikon perjantaisin on ylitetty lähes poikkeuksetta maan keskiarvo näissä luvuissa. Myös monet lauantaille tilastoidut onnettomuudet ovat todellisuudessa olleet perjantai-illan saldoa. Mikäli onnettomuus on sattunut puolen yön jälkeen, se näkyy tilastoissa lauantain kohdalla.

Ylikomisario Petri Pahkinin mukaan yksi luonnollinen syy juhannuksen synkkiin tilastoihin on suuri liikennemäärä, mutta myös muita selityksiä löytyy. Tällaisia ovat juhannuksen liikenteeseen liittyvä runsas maalle lähtö ja lomien alkaminen. Tavallista suurempi osa liikenteestä on vapaa-ajan liikkumista tai liikkumista viihteen vuoksi. Ihmiset ajavat tavallista enemmän ja usein vieraissa paikoissa, mikä osaltaan vaikuttaa onnettomuusriskiin, sanoo Pahkin.

– Suuri osa juhannuksen onnettomuuksista on seurausta ylinopeudesta tai liian suuresta tilannenopeudesta, Pahkin toteaa.

– Monissa juhannuksen onnettomuuksissa on mukana myös alkoholi. Usein onnettomuusautoissa on mukana useampia ihmisiä, pääasiassa nuoria. Vaaraa lisäävät uhkarohkeat ohitukset ja päihteiden käyttö. Suurimmat ylinopeudet ajetaan hiljaisina aamuyöntunteina. Kesällä liikenteessä on talviaikaan nähden enemmän monen tasoisia kuljettajia, Pahkin jatkaa.

Poliisin neuvot juhannusliikenteeseen ja turvalliseen perillepääsyyn: